Додано: Сер 10 лис, 2021 18:30

Kalgan написав: Flamingo написав: Ну Вам то какое дело до судьбы той банкноты - главное что вы свое получили. Ну Вам то какое дело до судьбы той банкноты - главное что вы свое получили.

мне то никакого. Просто тут обсуждение про инкассацию терминала.

У меня тогда хоть на руках акт был, а тут действительно нужно клиенту заставлять приват камеры смотреть. мне то никакого. Просто тут обсуждение про инкассацию терминала.У меня тогда хоть на руках акт был, а тут действительно нужно клиенту заставлять приват камеры смотреть.

Ну тут еще кроме камер упоминали про логи терминала или банкомата. Тоже штука сильная. Мне как-то пришлось участвовать в расследовании по поводу того что такая штука глюкнула во время совершения операции. Так в логах есть абсолютно каждое действие до момента пока он не перестал работать. Все что нажималось или делалось человеком и как на эти действия реагировала машина записываается и потом может быть расшифровано. Если человек засунул что либо в банкнотоприемник и машина это втянула в себя (даже не определив номинал и вид валюты) - это уже будет в логах. А дальше брать и считать кто когда и скольку в машину сувал и сколько в реале есть в кассете тех или иных банкнот. Это процесс конечно не очень быстрый - но банк это определить в принципе может.