Додано: Чет 11 лис, 2021 12:55

ingtrans написав: Искатель написав: Кстати, удивительно, как замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата.. Кстати, удивительно, как замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата..

Нельзя исключить post hoc ergo propter hoc. Вы, кстати, предоставили нужную информацию в личном сообщении, как того просил официальный представитель?

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Так а зачем тогда здесь представителя дергаете? Он же Вас попросил предоставить данные, Вы, насколько я понял, не предоставили, но пишете, что он замолчал... Нельзя исключить post hoc ergo propter hoc. Вы, кстати, предоставили нужную информацию в личном сообщении, как того просил официальный представитель?...Так а зачем тогда здесь представителя дергаете? Он же Вас попросил предоставить данные, Вы, насколько я понял, не предоставили, но пишете, что он замолчал...

Ну так как минимум в 2/3 случаев когда "представитель б/у приват" пытается перевести общение в ЛС и заполучить персональные данные это делается скорее для того чтобы заболтать проблемму.Лично я здесь поднимал 2 вопроса, для вменяемого ответа на которые мои ПД не нужны и даже явно указывал, что меня интересует именно публичный ответ на форуме а не отписки в ЛС (Первый: правомерность блокировки счетов на сумму в 60!!! раз превышающую претензии налоговой - ЕСВ уплаченный на их "старый" счет налоговая "нашла" после одного телефонного звонка, а вот б/у приват морозился месяца 3 и в итоге нанес мне ущерб порядка 10тыс гривен самовольно продлив депозиты под совершенно неадекватные условияю. Второй: зачем при обновлении ПД по достижению 45лет и вклейки нового фото в паспорт б/у приват нужны сканы предоставленного ранее ИНН и тоже ранее предоставленных, но больше не актуальных страниц с предыдущими фото.)Не говоря уже об отсутствии уверенности в том что "представитель" уполномочен работать с ПД и в случае их неправомерного использования понесет ответственность.Здесь публичный форум а не N-ная линия поддержки и отсутствие публичного ответа от "представителя" (даже если он/она и реальная ТП) и есть не что иное как "замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата"