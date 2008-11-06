Додано: Чет 11 лис, 2021 15:21

candle645 написав: Из личного опыта и слишком оптимистичного предположения что реакция на следующее (третье) обращение будет адекватной. Из личного опыта и слишком оптимистичного предположения что реакция на следующее (третье) обращение будет адекватной.

У меня совсем другая статистика - ни разу не было, чтобы мой вопрос остался нерешенным, хотя не скажу, что вопросов было прямо много. Самое жесткое попадание - как-то с моей валютной карты списали средства в счет погашения кредита неизвестного мне человека. Вопрос решился за пару дней после одного обращения в поддержку - благополучно всё вернули. Но это не на форуме. На формах я никогда не обращался к представителю просьбой решить сугубо мои личные проблемы.Форумные представители мне помогали, было такое 2 раза. Причем я к ним никак не апеллировал, сами мне написали в ЛС после моих сообщений, и вся дальнейшая переписка велась в ЛС. В одном случае удалось помочь, в другом - нет. Тем не менее, мое личное мнение - представители на форумах больше нужны для получения дополнительной информации, разъяснения деталей и т.п., а не для решения индивидуальных проблем.И вообще, ИМХО, решение индивидуальных проблем в общественную плоскость, - это какое-то крайнее средство, если уже ничто другое не помогло. Тут же получается в поддержку свежее обращение есть, но параллельно на форуме идет "разоблачение в мошенничестве" даже без предоставления запрошенной информации. При этом вопрос достаточно технический и явно требует времени на изучение.