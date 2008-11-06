Flamingo написав:А МСС ведь присваивается по виду деятельности мерчанта.
Ну мы же точно не знаем по каким параметрам банк отбирает операции для начисления кешбека. Я вот сам, кому предлагаю что-то купить в Эпицентре, то предлагаю им оплатить через сайт из-за возможного такого инцидента.
MASolomko написав:Я просто не исключаю, что вина Епицентра тоже есть. Информация об акции есть и у них на сайте.
Разве то важно чья вина? Проблема ж в том что приват игнорит клиента. Эпицентр это же не какой-то магазинчик в подвале с левым кодом в терминале. Найти причину и исправить не есть чем-то экстраординарным. Но тут так все организовано, что на всех этапах поддержки клиента по максимуму посылают в одном направлении.
Искатель написав:Кстати, удивительно, как замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата..
Нельзя исключить post hoc ergo propter hoc. Вы, кстати, предоставили нужную информацию в личном сообщении, как того просил официальный представитель? ... Так а зачем тогда здесь представителя дергаете? Он же Вас попросил предоставить данные, Вы, насколько я понял, не предоставили, но пишете, что он замолчал...
Ну так как минимум в 2/3 случаев когда "представитель б/у приват" пытается перевести общение в ЛС и заполучить персональные данные это делается скорее для того чтобы заболтать проблемму. Лично я здесь поднимал 2 вопроса, для вменяемого ответа на которые мои ПД не нужны и даже явно указывал, что меня интересует именно публичный ответ на форуме а не отписки в ЛС (Первый: правомерность блокировки счетов на сумму в 60!!! раз превышающую претензии налоговой - ЕСВ уплаченный на их "старый" счет налоговая "нашла" после одного телефонного звонка, а вот б/у приват морозился месяца 3 и в итоге нанес мне ущерб порядка 10тыс гривен самовольно продлив депозиты под совершенно неадекватные условияю. Второй: зачем при обновлении ПД по достижению 45лет и вклейки нового фото в паспорт б/у приват нужны сканы предоставленного ранее ИНН и тоже ранее предоставленных, но больше не актуальных страниц с предыдущими фото.)
Не говоря уже об отсутствии уверенности в том что "представитель" уполномочен работать с ПД и в случае их неправомерного использования понесет ответственность.
Здесь публичный форум а не N-ная линия поддержки и отсутствие публичного ответа от "представителя" (даже если он/она и реальная ТП) и есть не что иное как "замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата"
candle645 написав:Ну так как минимум в 2/3 случаев когда "представитель б/у приват" пытается перевести общение в ЛС и заполучить персональные данные это делается скорее для того чтобы заболтать проблемму.
Для чего переводят в ЛС вполне понятно - нужна дополнительная информация, которую нельзя светить на всех, но откуда такая статистика?
candle645 написав:Здесь публичный форум а не N-ная линия поддержки и отсутствие публичного ответа от "представителя" (даже если он/она и реальная ТП) и есть не что иное как "замолчал официальный представитель банка, когда я прямо ткнул в мошенничество Привата"
Я не понимаю, как можно ответить что-то по существу в данном конкретном случае, если случай требует дальнейшего изучения, а представителю не предоставили информации, необходимой для такого изучения.
ingtrans написав:Для чего переводят в ЛС вполне понятно - нужна дополнительная информация, которую нельзя светить на всех, но откуда такая статистика?
Из личного опыта и слишком оптимистичного предположения что реакция на следующее (третье) обращение будет адекватной.
ingtrans написав:Я не понимаю, как можно ответить что-то по существу в данном конкретном случае, если случай требует дальнейшего изучения, а представителю не предоставили информации, необходимой для такого изучения.
Насколько я вижу - предоставлены фото чеков из Эпицентра позволяющее однозначно идентифицировать и конкретный магазин, и терминал, и даже покупку при которой не был начислен кешбек. Все возвожные адекватные реакции сводятся ровно к 2м вариантам: "В течении Х дней будут проверены все транзакции по данному терминалу и при необходимости начислен кешбек" и "Это неправильный Эпицентр, кешбека нет и не будет". В обоих случаях никакой дополнительной информации не требуется и ПД пользователя "Искатель" могут понадобиться разве что для того, чтобы лично извиниться.
candle645 написав:Из личного опыта и слишком оптимистичного предположения что реакция на следующее (третье) обращение будет адекватной.
У меня совсем другая статистика - ни разу не было, чтобы мой вопрос остался нерешенным, хотя не скажу, что вопросов было прямо много. Самое жесткое попадание - как-то с моей валютной карты списали средства в счет погашения кредита неизвестного мне человека. Вопрос решился за пару дней после одного обращения в поддержку - благополучно всё вернули. Но это не на форуме. На формах я никогда не обращался к представителю просьбой решить сугубо мои личные проблемы. Форумные представители мне помогали, было такое 2 раза. Причем я к ним никак не апеллировал, сами мне написали в ЛС после моих сообщений, и вся дальнейшая переписка велась в ЛС. В одном случае удалось помочь, в другом - нет. Тем не менее, мое личное мнение - представители на форумах больше нужны для получения дополнительной информации, разъяснения деталей и т.п., а не для решения индивидуальных проблем.
И вообще, ИМХО, решение индивидуальных проблем в общественную плоскость, - это какое-то крайнее средство, если уже ничто другое не помогло. Тут же получается в поддержку свежее обращение есть, но параллельно на форуме идет "разоблачение в мошенничестве" даже без предоставления запрошенной информации. При этом вопрос достаточно технический и явно требует времени на изучение.
тут https://newpromos.privatbank.ua/ зарегистрироваться и шмалять с VISA на _27.ua. Вот про Али я там не нашёл, да и не нужно уже, со Спорта себе устроил сегодня блэкфрайдей, с0 120-дневным льготным вроде ничего.
Искатель написав:1. Когда выплатили (по времени)? 2. Куда выплатили?
1. сегодня за оплаты 06.11-08.11 2. кредитка (источник оплаты), погасил МОП прошлого месяца
Це, напевно, персональне. Мені також прийшло і треба було зареєструватись, ще в домашніх купа карток - такого повідомлення не було. Кешбек 5% грязними благополучно зайшов. Сьогодні ще повідомлення про зняття кредитних без комісу. Так що приват креативить