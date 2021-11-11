|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15
Наконец, после двух дней переписки кешбэк за Эпицентр выплатили, сняли 19,5%.
Выплатили на КДВ, хотя я платил с Универсалки. И на том спасибо.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2353
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:45
Ой+ написав: greenozon написав:
Як узяти участь в акції?
Це, напевно, персональне. Мені також прийшло і треба було зареєструватись, ще в домашніх купа карток - такого повідомлення не було.
А куди вони надходять? Мобільним застосунком не користуюсь.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2458
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:18
M-Audio
Мені на емейл, в застосунок теж регулярно щось підвалює типа вигайте то та сьо.
Акція діє з 11 до 14 листопада 2021 року.
Максимальний кешбек – 300 грн. Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції. Враховуються тільки транзакції з гривневих карток.
В листі зразу ж треба було натискати "підключити кешбек"
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4638
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|