Выплатили на КДВ, хотя я платил с Универсалки. И на том спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15
Re: Приватбанк
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:45
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:18
M-Audio Мені на емейл, в застосунок теж регулярно щось підвалює типа вигайте то та сьо.
В листі зразу ж треба було натискати "підключити кешбек"
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:51
Re: Приватбанк
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