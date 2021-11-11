Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15
Наконец, после двух дней переписки кешбэк за Эпицентр выплатили, сняли 19,5%.
Выплатили на КДВ, хотя я платил с Универсалки. И на том спасибо.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 17:45
Ой+ написав: greenozon написав:
Як узяти участь в акції?
Це, напевно, персональне. Мені також прийшло і треба було зареєструватись, ще в домашніх купа карток - такого повідомлення не було.
А куди вони надходять? Мобільним застосунком не користуюсь.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 19:18
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Мені на емейл, в застосунок теж регулярно щось підвалює типа вигайте то та сьо.
Акція діє з 11 до 14 листопада 2021 року.
Максимальний кешбек – 300 грн. Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції. Враховуються тільки транзакції з гривневих карток.
В листі зразу ж треба було натискати "підключити кешбек"
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:58
Прилетело решение по заявке (дальше цитирую):
"Кешбек за операціями з карти 4*91 на суму 631,74 грн від 9.11.2021 р.в магазині ЕПІЦЕНТР буде нараховано протягов 3-5 днів, термінал додано до акційного списку. Рекомендуємо Вам очікувати. Приносимо вибачення за доставлені незручності!" Как там в анекдоте: "Трубка нашлась, но осадочек остался... " Посмотрим, как оперативно выплатят. На первую покупку так ничего и не начислили, мотивируя тем, что "покупка сделана 2.11, а Вы зарегистрировались 4.11." Ну да... пусть это Приватбанку на штрафы от НБУ останется...
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:00
Фантом написав:
Наконец, после двух дней переписки кешбэк за Эпицентр выплатили, сняли 19,5%.
Выплатили на КДВ, хотя я платил с Универсалки. И на том спасибо.
Интересно, а выплатили всю сумму или еще при зачислении на КДВ удержали 0,5%?
Искатель
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З нами з: 22.02.16
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Подякували: 3653 раз.
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4
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