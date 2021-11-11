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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8977897889798980
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15

Re: Приватбанк

Наконец, после двух дней переписки кешбэк за Эпицентр выплатили, сняли 19,5%.
Выплатили на КДВ, хотя я платил с Универсалки. И на том спасибо.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:45

  Ой+ написав:
  greenozon написав:Як узяти участь в акції?


Це, напевно, персональне. Мені також прийшло і треба було зареєструватись, ще в домашніх купа карток - такого повідомлення не було.

А куди вони надходять? Мобільним застосунком не користуюсь.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:18

M-Audio Мені на емейл, в застосунок теж регулярно щось підвалює типа вигайте то та сьо.
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Акція діє з 11 до 14 листопада 2021 року.
Максимальний кешбек – 300 грн. Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції. Враховуються тільки транзакції з гривневих карток.

В листі зразу ж треба було натискати "підключити кешбек"
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:51

Re: Приватбанк

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Кешбацк за понеділок вже прилетів, хоча очікувалось що буде не раніше наступного тижня. На ту ж карту якою платив (мб через те що вона стоїть за замовчуванням для прийому платежів)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:58

Прилетело решение по заявке (дальше цитирую):
"Кешбек за операціями з карти 4*91 на суму 631,74 грн від 9.11.2021 р.в магазині ЕПІЦЕНТР буде нараховано протягов 3-5 днів, термінал додано до акційного списку. Рекомендуємо Вам очікувати. Приносимо вибачення за доставлені незручності!"

Как там в анекдоте: "Трубка нашлась, но осадочек остался... "
Посмотрим, как оперативно выплатят.
На первую покупку так ничего и не начислили, мотивируя тем, что "покупка сделана 2.11, а Вы зарегистрировались 4.11." Ну да... пусть это Приватбанку на штрафы от НБУ останется...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:00

  Фантом написав:Наконец, после двух дней переписки кешбэк за Эпицентр выплатили, сняли 19,5%.
Выплатили на КДВ, хотя я платил с Универсалки. И на том спасибо.
Зображення

Интересно, а выплатили всю сумму или еще при зачислении на КДВ удержали 0,5%?
Искатель
 
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