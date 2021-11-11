Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:27

SILVER_UA написав: Дело приобрело новый оборот, после отказов по всем трем заявкам каждый день с момента исчезновения купюры в терминале, после жалобы здесь и разговора в отделении оказывается купюра никуда не терялась и была задним числом изъята и готовится к отправке в НБУ. Прислали справку об изъятии, но по той информации, что мне сообщили в разговоре, появилось недоверие, ведь я не могу увидеть ее вид, а только номер, который я конечно же не фиксировал, она была 100% целая по площади, а мне сообщили, что с повреждениями или подделка, хотя выдали в кассе банка. Дело приобрело новый оборот, после отказов по всем трем заявкам каждый день с момента исчезновения купюры в терминале, после жалобы здесь и разговора в отделении оказывается купюра никуда не терялась и былаизъята и готовится к отправке в НБУ. Прислали справку об изъятии, но по той информации, что мне сообщили в разговоре, появилось недоверие, ведь я не могу увидеть ее вид, а только номер, который я конечно же не фиксировал, она была 100% целая по площади, а мне сообщили, что с повреждениями или подделка, хотя выдали в кассе банка.

Когда НБУ ее исследует - он пришлет копию акта, который, в случае если банкнота будет не платежной или фальшивой, банк так же должен будет предоставить и Вам. В этом акте обязательно будет цветные полноразмерные сканы банкноты с обеих сторон. Поэтому по крайней мере то в каком виде эта банкнота поступит в НБУ вы увидете.Если банкнота будет признана настоящей, но изношенной то НБУ вернет банкноту Привату и Приват выдаст ее вам взад. То есть тогда вы увидете как выглядит эта банкнота в оригинале.А общем увидеть именно банкноту, которую Приват послал в НБУ, у Вас возможность еще будет, если Вы помните какого рода там были пятна то по ним думаю ее Вы идентифицировать сможете