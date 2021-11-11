Выплатили на КДВ, хотя я платил с Универсалки. И на том спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15
Re: Приватбанк
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:45
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:18
M-Audio Мені на емейл, в застосунок теж регулярно щось підвалює типа вигайте то та сьо.
В листі зразу ж треба було натискати "підключити кешбек"
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:51
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:58
Прилетело решение по заявке (дальше цитирую):
"Кешбек за операціями з карти 4*91 на суму 631,74 грн від 9.11.2021 р.в магазині ЕПІЦЕНТР буде нараховано протягов 3-5 днів, термінал додано до акційного списку. Рекомендуємо Вам очікувати. Приносимо вибачення за доставлені незручності!"
Как там в анекдоте: "Трубка нашлась, но осадочек остался... "
Посмотрим, как оперативно выплатят.
На первую покупку так ничего и не начислили, мотивируя тем, что "покупка сделана 2.11, а Вы зарегистрировались 4.11." Ну да... пусть это Приватбанку на штрафы от НБУ останется...
Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:00
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:55
банк забрал 100$ и не возвращает
Дело приобрело новый оборот, после отказов по всем трем заявкам каждый день с момента исчезновения купюры в терминале, после жалобы здесь и разговора в отделении оказывается купюра никуда не терялась и была задним числом изъята и готовится к отправке в НБУ. Прислали справку об изъятии, но по той информации, что мне сообщили в разговоре, появилось недоверие, ведь я не могу увидеть ее вид, а только номер, который я конечно же не фиксировал, она была 100% целая по площади, а мне сообщили, что с повреждениями или подделка, хотя выдали в кассе банка.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:27
Банк воспользовался Вашим случаем и спихнет свой неликвид, который лежал в кассе и ждал подобного случая. И самое главное: вот сейчас Вы абсолютно ничего не докажете. Даже если бы у Вас было фото с купюрой перед лицом, где гарантия, что Вы засунули в терминал ее,а не другую?
Можете сделать ручкой своим 100$. Но перед этим я бы устроил скандал с параллельным написанием письма в НБУ, департамент кассовых операций. Лишним точно не будет.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:27
Когда НБУ ее исследует - он пришлет копию акта, который, в случае если банкнота будет не платежной или фальшивой, банк так же должен будет предоставить и Вам. В этом акте обязательно будет цветные полноразмерные сканы банкноты с обеих сторон. Поэтому по крайней мере то в каком виде эта банкнота поступит в НБУ вы увидете.
Если банкнота будет признана настоящей, но изношенной то НБУ вернет банкноту Привату и Приват выдаст ее вам взад. То есть тогда вы увидете как выглядит эта банкнота в оригинале.
А общем увидеть именно банкноту, которую Приват послал в НБУ, у Вас возможность еще будет, если Вы помните какого рода там были пятна то по ним думаю ее Вы идентифицировать сможете
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