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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:29
Ну и сугубо между нами... Все ж знают, что нормальные купюры в баксоприемник приватовского терминала не суют... Но в любом случае я на Вашей стороне. Надо их дожимать.
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Искатель
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:35
Искатель написав:
Банк воспользовался Вашим случаем и спихнет свой неликвид, который лежал в кассе и ждал подобного случая. И самое главное: вот сейчас Вы абсолютно ничего не докажете. Даже если бы у Вас было фото с купюрой перед лицом, где гарантия, что Вы засунули в терминал ее,а не другую?
Можете сделать ручкой своим 100$. Но перед этим я бы устроил скандал с параллельным написанием письма в НБУ, департамент кассовых операций. Лишним точно не будет.
Фото не було б зайвим у будь-якому випадку, щоб мати доказ зовнішнього вигляду купюри, якщо її раптом підмінили.
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Прораб
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:35
Искатель написав:
Все ж знают, что нормальные купюры в баксоприемник приватовского терминала не суют...
Ну не всегда... Когда #зеленелайно еще было ПриватБанком и я активно пользовался их продуктами то пополнял валютные карты хорошими долларами и евро
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Flamingo
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:45
Flamingo написав:
думаю ее Вы идентифицировать сможете
Пока все говорит о том, что для меня сделали акт на чужую банкноту, остается всего пару месяцев по их словам, чтобы это проверить. Что делать все таки, дальше, если купюра не моя ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:55
SILVER_UA написав: Flamingo написав:
думаю ее Вы идентифицировать сможете
Пока все говорит о том, что для меня сделали акт на чужую банкноту, остается всего пару месяцев по их словам, чтобы это проверить. Что делать все таки, дальше, если купюра не моя ?
Для начала ознакомьтесь внимательно со справкой об изъятии. Там должно быть указано как банкнота попала в банк. В вашем случае при разгрузке кассет терминала (должен быть указан его номер, возможно и адрес). Дата должна быть тот же или следующей после того дня когда вы вносили деньги. Вся информация должна соответствовать тому что вы уже знаете (то есть когда и куда вы банкноту вносили). Если есть несовпадения - это уже будет информация не в пользу банка. Можно будет писать в НБУ о подлоге который совершили сотрудники банка.
Если все соответствует - Вам останется только ждать акта исследования банкноты от НБУ. В случае если банкнота действительно окажется не вашей - честно говоря шансов у вас будет мизер - Ваше слово против документов Приват. Если все доки окажутся "правильно-красивыми" - доказать что либо Вам вряд ли удастся - в нашей стране к сожалению больше верят бумажкам а не людям.
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Flamingo
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:03
тоже позавчера прилетело предложение на кешбек 11% на алиэкспресс
оплатил вчера одну покупку, нигде нет никакой информации о кешбеке
это типа предложение для оленей что-ли (курс привата 26,38 против 26,26 у других)
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