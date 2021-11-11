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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:29
Ну и сугубо между нами... Все ж знают, что нормальные купюры в баксоприемник приватовского терминала не суют... Но в любом случае я на Вашей стороне. Надо их дожимать.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:35
Фото не було б зайвим у будь-якому випадку, щоб мати доказ зовнішнього вигляду купюри, якщо її раптом підмінили.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:35
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:45
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:55
Для начала ознакомьтесь внимательно со справкой об изъятии. Там должно быть указано как банкнота попала в банк. В вашем случае при разгрузке кассет терминала (должен быть указан его номер, возможно и адрес). Дата должна быть тот же или следующей после того дня когда вы вносили деньги. Вся информация должна соответствовать тому что вы уже знаете (то есть когда и куда вы банкноту вносили). Если есть несовпадения - это уже будет информация не в пользу банка. Можно будет писать в НБУ о подлоге который совершили сотрудники банка.
Если все соответствует - Вам останется только ждать акта исследования банкноты от НБУ. В случае если банкнота действительно окажется не вашей - честно говоря шансов у вас будет мизер - Ваше слово против документов Приват. Если все доки окажутся "правильно-красивыми" - доказать что либо Вам вряд ли удастся - в нашей стране к сожалению больше верят бумажкам а не людям.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:03
Re: Приватбанк
тоже позавчера прилетело предложение на кешбек 11% на алиэкспресс
оплатил вчера одну покупку, нигде нет никакой информации о кешбеке
это типа предложение для оленей что-ли (курс привата 26,38 против 26,26 у других)
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