Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:55

SILVER_UA написав: Flamingo написав: думаю ее Вы идентифицировать сможете думаю ее Вы идентифицировать сможете

Пока все говорит о том, что для меня сделали акт на чужую банкноту, остается всего пару месяцев по их словам, чтобы это проверить. Что делать все таки, дальше, если купюра не моя ? Пока все говорит о том, что для меня сделали акт на чужую банкноту, остается всего пару месяцев по их словам, чтобы это проверить. Что делать все таки, дальше, если купюра не моя ?

Для начала ознакомьтесь внимательно со справкой об изъятии. Там должно быть указано как банкнота попала в банк. В вашем случае при разгрузке кассет терминала (должен быть указан его номер, возможно и адрес). Дата должна быть тот же или следующей после того дня когда вы вносили деньги. Вся информация должна соответствовать тому что вы уже знаете (то есть когда и куда вы банкноту вносили). Если есть несовпадения - это уже будет информация не в пользу банка. Можно будет писать в НБУ о подлоге который совершили сотрудники банка.Если все соответствует - Вам останется только ждать акта исследования банкноты от НБУ. В случае если банкнота действительно окажется не вашей - честно говоря шансов у вас будет мизер - Ваше слово против документов Приват. Если все доки окажутся "правильно-красивыми" - доказать что либо Вам вряд ли удастся - в нашей стране к сожалению больше верят бумажкам а не людям.