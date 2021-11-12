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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8979898089818982>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:29

Ну и сугубо между нами... Все ж знают, что нормальные купюры в баксоприемник приватовского терминала не суют... Но в любом случае я на Вашей стороне. Надо их дожимать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:35

  Искатель написав:Банк воспользовался Вашим случаем и спихнет свой неликвид, который лежал в кассе и ждал подобного случая. И самое главное: вот сейчас Вы абсолютно ничего не докажете. Даже если бы у Вас было фото с купюрой перед лицом, где гарантия, что Вы засунули в терминал ее,а не другую?
Можете сделать ручкой своим 100$. Но перед этим я бы устроил скандал с параллельным написанием письма в НБУ, департамент кассовых операций. Лишним точно не будет.

Фото не було б зайвим у будь-якому випадку, щоб мати доказ зовнішнього вигляду купюри, якщо її раптом підмінили.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:35

Re: Приватбанк

  Искатель написав:Все ж знают, что нормальные купюры в баксоприемник приватовского терминала не суют...
Ну не всегда... Когда #зеленелайно еще было ПриватБанком и я активно пользовался их продуктами то пополнял валютные карты хорошими долларами и евро
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:45

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:думаю ее Вы идентифицировать сможете

Пока все говорит о том, что для меня сделали акт на чужую банкноту, остается всего пару месяцев по их словам, чтобы это проверить. Что делать все таки, дальше, если купюра не моя ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:55

  SILVER_UA написав:
  Flamingo написав:думаю ее Вы идентифицировать сможете

Пока все говорит о том, что для меня сделали акт на чужую банкноту, остается всего пару месяцев по их словам, чтобы это проверить. Что делать все таки, дальше, если купюра не моя ?

Для начала ознакомьтесь внимательно со справкой об изъятии. Там должно быть указано как банкнота попала в банк. В вашем случае при разгрузке кассет терминала (должен быть указан его номер, возможно и адрес). Дата должна быть тот же или следующей после того дня когда вы вносили деньги. Вся информация должна соответствовать тому что вы уже знаете (то есть когда и куда вы банкноту вносили). Если есть несовпадения - это уже будет информация не в пользу банка. Можно будет писать в НБУ о подлоге который совершили сотрудники банка.
Если все соответствует - Вам останется только ждать акта исследования банкноты от НБУ. В случае если банкнота действительно окажется не вашей - честно говоря шансов у вас будет мизер - Ваше слово против документов Приват. Если все доки окажутся "правильно-красивыми" - доказать что либо Вам вряд ли удастся - в нашей стране к сожалению больше верят бумажкам а не людям.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:03

Re: Приватбанк

тоже позавчера прилетело предложение на кешбек 11% на алиэкспресс
оплатил вчера одну покупку, нигде нет никакой информации о кешбеке

это типа предложение для оленей что-ли (курс привата 26,38 против 26,26 у других)
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:51

  Starter написав:тоже позавчера прилетело предложение на кешбек 11% на алиэкспресс
оплатил вчера одну покупку, нигде нет никакой информации о кешбеке

это типа предложение для оленей что-ли (курс привата 26,38 против 26,26 у других)


26,38 c 11% кешбека — это 23,48. Если дадут, конечно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:20

  Прораб написав:
  Искатель написав:Банк воспользовался Вашим случаем и спихнет свой неликвид, который лежал в кассе и ждал подобного случая. И самое главное: вот сейчас Вы абсолютно ничего не докажете. Даже если бы у Вас было фото с купюрой перед лицом, где гарантия, что Вы засунули в терминал ее,а не другую?
Можете сделать ручкой своим 100$. Но перед этим я бы устроил скандал с параллельным написанием письма в НБУ, департамент кассовых операций. Лишним точно не будет.

Фото не було б зайвим у будь-якому випадку, щоб мати доказ зовнішнього вигляду купюри, якщо її раптом підмінили.


Идея ) придется теперь для подстраховки фотографировать вносимые банкноты
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:49

Re: Приватбанк

По моему опыту, фальшивки терминалы Привата сразу выплёвывают, а не изымают. Так что тут точно что-то не так.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:50

DmitryZP
снимать видео с осмотром купюр и процедуру запихивания их в тумбу
alibob
 
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