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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:13
Ferlakur написав:
26,38 c 11% кешбека — это 23,48. Если дадут, конечно.
так в прошлую акцию сразу писали и в письме и на сайте сколько начислено кеша...
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