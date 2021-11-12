так в прошлую акцию сразу писали и в письме и на сайте сколько начислено кеша...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:13
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:11
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:18
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:20
Делаю видеофиксацию уже больше года. Где то больше года назад на Минфине в отзывах уже были подобные кейсы, причем штуки четыре. После этого и пишу видео с фиксацией номеров купюр.
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