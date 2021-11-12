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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8979898089818982
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:13

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:26,38 c 11% кешбека — это 23,48. Если дадут, конечно.

так в прошлую акцию сразу писали и в письме и на сайте сколько начислено кеша...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:11

  alibob написав:DmitryZP
снимать видео с осмотром купюр и процедуру запихивания их в тумбу

Прикалываетесь, а один мой товарищ уже пару лет именно так с валютой и делает. Считал его немного параноиком :) Почитав форум, уже не считаю :)
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В чем прелесть беззалоговых кредитов от ПриватБанка
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  Oberon написав:
  alibob написав:DmitryZP
снимать видео с осмотром купюр и процедуру запихивания их в тумбу

Прикалываетесь, а один мой товарищ уже пару лет именно так с валютой и делает. Считал его немного параноиком :) Почитав форум, уже не считаю :)

Делаю видеофиксацию уже больше года. Где то больше года назад на Минфине в отзывах уже были подобные кейсы, причем штуки четыре. После этого и пишу видео с фиксацией номеров купюр.
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