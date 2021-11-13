так в прошлую акцию сразу писали и в письме и на сайте сколько начислено кеша...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:13
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:11
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:18
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:20
Делаю видеофиксацию уже больше года. Где то больше года назад на Минфине в отзывах уже были подобные кейсы, причем штуки четыре. После этого и пишу видео с фиксацией номеров купюр.
Додано: Суб 13 лис, 2021 15:17
Да, начитавшись такого, действительно можно параноиком стать.
Мои все случаи пока успешные. Если деньги сразу не доходили куда положено, одного обращения в поддержку было всегда достаточно для их розыска.
Как раз с валютой был даже такой случай, что при внесении денег аппарат долго тупил и спрашивал здесь ли я ещё (да, блин, я здесь, а ты вот где ходишь?), но потом всё-таки выдал сообщение об успешной операции, правда, без возможности напечатать чек. А потом я закрутился и не проверил поступление. Спохватился недели через две, когда подводил месячный баланс. Тут-то и выяснил, что до счета деньги не дошли. Но ничего - один звонок в поддержку, и всё нашлось.
Кстати, кто знает точно ответ на такой вопрос: "найденные" деньги всегда возвращают на счет клиента, а не туда, куда делался платёж. А если этот счет - это КДВ, за такой "возврат" снимут процент как за пополнение наличными (при том, что изначальная операция могла не предусматривать комиссий).
Додано: Нед 14 лис, 2021 05:30
Обычно "найденные" деньги зачисляют на карту клиента - на КДВ без комиссии. Например, если проблема вышла при зачисление валюты на депозит через ТСО, то "найденную" суму зачислять на КДВ, а не на депозит. Но поддержка может спросить на какую карту зачислить и попросить назвать 4 последние цифры карты на которую хотите зачислить, естественно карта ваша, а не другого лица.
Додано: Нед 14 лис, 2021 06:38
Расскажу один случай, произошедший не со мной, правда, а с одним знакомым по форуму, земляком. В ныне почившем ВТБ стоял большой красивый банкомат с функцией кеш-ин. Туда можно было сразу пачку вставлять. Вот только знающие люди не кормили его больше, чем по 20 купюр за раз (хотя написано было, что можно 40-50).
Знакомый не знал об этой фишке и засунул сразу много. Банкомат пошелестел-пошелестел - и отключился. Потом включился - и ничего. Естественно, на счет ничего не зачислилось.
Дальше были долгие разборки, куда делись купюры, и все такое... В итоге ему зачислили... Но только половину суммы. Все попытки доказать, что денег было больше, ни к чему не привели. Человек потерял то ли 2, то ли 4 тысячи, точно не помню, давно было. Двадцать купюр банк присвоил.
История абсолютно реальная.
Если на КДВ, зачислят без комиссии. В таких случаях они комис не берут.
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