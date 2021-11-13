Додано: Суб 13 лис, 2021 15:17

Oberon написав: alibob написав: DmitryZP

снимать видео с осмотром купюр и процедуру запихивания их в тумбу снимать видео с осмотром купюр и процедуру запихивания их в тумбу

Прикалываетесь, а один мой товарищ уже пару лет именно так с валютой и делает. Считал его немного параноиком Почитав форум, уже не считаю Прикалываетесь, а один мой товарищ уже пару лет именно так с валютой и делает. Считал его немного параноикомПочитав форум, уже не считаю

Да, начитавшись такого, действительно можно параноиком стать.Мои все случаи пока успешные. Если деньги сразу не доходили куда положено, одного обращения в поддержку было всегда достаточно для их розыска.Как раз с валютой был даже такой случай, что при внесении денег аппарат долго тупил и спрашивал здесь ли я ещё (да, блин, я здесь, а ты вот где ходишь?), но потом всё-таки выдал сообщение об успешной операции, правда, без возможности напечатать чек. А потом я закрутился и не проверил поступление. Спохватился недели через две, когда подводил месячный баланс. Тут-то и выяснил, что до счета деньги не дошли. Но ничего - один звонок в поддержку, и всё нашлось.Кстати, кто знает точно ответ на такой вопрос: "найденные" деньги всегда возвращают на счет клиента, а не туда, куда делался платёж. А если этот счет - это КДВ, за такой "возврат" снимут процент как за пополнение наличными (при том, что изначальная операция могла не предусматривать комиссий).