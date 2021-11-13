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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8980898189828983
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:44

  svmasha30 написав:mustbe ну то Ваша боль.Я 14 лет клиент Приват, имею 7 карт и ни одной проблемы за все годы.
Ни один другой банк пока не переманил чудесами сервиса. понемножку пользуюсь другими, но без восторга

Это вообще никак ни боль ни для mustbe ни для кого. Это просто отсутствие у вас либо потребности в более выгодных с экономической точки зрениях услугах, либо нежелание что либо менять, либо (что скорее всего) и то и другое. Банк вами пользуется и на вас зарабатывает, предоставляя не ахти какой сервис. А люди как mustbe предпочитают как раз больше использовать банки самому зарабатывая на них, чем давать банку использовать себя. Но это, как говорится, дело вкуса ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:50

  svmasha30 написав:mustbe ну то Ваша боль

Никакой боли, просто бизнес.
Не юзаю банки, которые не приносят прибыль.
Ну, или приносят аж 0.01% или сколько там приват даёт за бакс.

Вот просто интересно - с какой целью вы заносите в приват валюту ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:33

Flamingo я писала выше, что любопытствую другими банками. Имею карты и пользуюсь их привелегиями. Одно другому не мешает. Но пока в комплексе у Привата их больше, при наличии транзитных "аэродромчиков" для текущих нужд.
Да, Приват сегодня не прибылен.
Востаннє редагувалось svmasha30 в Нед 14 лис, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
svmasha30
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:36

mustbe Сейчас для текущих покупок в зарубежных и-нет магазинах. Терминалы пополнения на каждом шагу потому что.
Ну и в зарубежных пездках нал не вожу. Пользоваться картами Привата - многолетняя привычка.
И да, Приват сегодня неприбылен)
svmasha30
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