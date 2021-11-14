svmasha30 написав:mustbe ну то Ваша боль.Я 14 лет клиент Приват, имею 7 карт и ни одной проблемы за все годы. Ни один другой банк пока не переманил чудесами сервиса. понемножку пользуюсь другими, но без восторга
Это вообще никак ни боль ни для mustbe ни для кого. Это просто отсутствие у вас либо потребности в более выгодных с экономической точки зрениях услугах, либо нежелание что либо менять, либо (что скорее всего) и то и другое. Банк вами пользуется и на вас зарабатывает, предоставляя не ахти какой сервис. А люди как mustbe предпочитают как раз больше использовать банки самому зарабатывая на них, чем давать банку использовать себя. Но это, как говорится, дело вкуса
Flamingo я писала выше, что любопытствую другими банками. Имею карты и пользуюсь их привелегиями. Одно другому не мешает. Но пока в комплексе у Привата их больше, при наличии транзитных "аэродромчиков" для текущих нужд. Да, Приват сегодня не прибылен.
Востаннє редагувалось svmasha30 в Нед 14 лис, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
mustbe Сейчас для текущих покупок в зарубежных и-нет магазинах. Терминалы пополнения на каждом шагу потому что. Ну и в зарубежных пездках нал не вожу. Пользоваться картами Привата - многолетняя привычка. И да, Приват сегодня неприбылен)
mustbe написав:Вот просто интересно - с какой целью вы заносите в приват валюту ?
Конспирологически можно предположить, что заносят для того, чтобы, когда банк закроют, например, путем введения ВА, и через год после этого будут отдавать деньги гривной по курсу на дату ввода ВА, то на дату выдачи этот курс будет значительно ниже (например, по 8 грн), и тогда предвидевшие это получат хороший гешефт 😉
В общем тоже не особо понимаю, зачем заносить валюту в банк, который прямо говорит работающим с валютой клиентам, забирайте ее и уходите отсюда.
mustbe Да расслабьтесь)) Мне непонятно другое: зачем в этой ветке теряют драгоценное личное время, к-рое, как известно, дороже денег, многочисленные комментаторы, так ненавидящие этот банк. Не юзаете, и свободны