Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 09:57
svmasha30 написав: mustbe
Да расслабьтесь))
Мне непонятно другое: зачем в этой ветке теряют драгоценное личное время, к-рое, как известно, дороже денег, многочисленные комментаторы, так ненавидящие этот банк.
Не юзаете, и свободны
Так не тримають на депо чи поточних в Приваті...зрозуміло.
А кредитки чи для транзиту як порядним свиням не юзати приват?
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:01
Goodman написав: mustbe написав:
Ожидаемо
там держгарантии
никогда
государство не гарантировало 100% депозитов прихвата
Kalgan
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:11
Kalgan написав:
никогда государство не гарантировало 100% депозитов прихвата
Був Закон якого Порох не підписав.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:29
ПриватБанк
, вопросы по
акции "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні"
:
1) необходимо сделать через Приват24 (мобильное приложение или веб-версия) или внешним сервисом?
2) где-то виден этот кешбек после совершения операции или просто ждать выплаты?
3) в лимит кешбека 300 грн/месяц входит чистая сумма кешбека (после выплаты налогов и сборов)?
MASolomko
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1
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:33
MASolomko написав: ПриватБанк
, вопросы по
акции "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні"
:
1) необходимо сделать через Приват24 (мобильное приложение или веб-версия) или внешним сервисом?
2) где-то виден этот кешбек после совершения операции или просто ждать выплаты?
3) в лимит кешбека 300 грн/месяц входит чистая сумма кешбека (после выплаты налогов и сборов)?
зеленелайно,с учетом комис нах оно надо? спишут комис,а кишмиш не дадут как обычно
Мизантрóп
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:35
Квесторе_поверніться написав: Kalgan написав:
никогда государство не гарантировало 100% депозитов прихвата
Був Закон якого Порох
не підписав
.
а это значит, что
закона не было
.
Можете назвать это одним из тысячи мертворожденных законопроектов,
но не законов
.
Kalgan
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