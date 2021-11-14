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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8981898289838984
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:57

  svmasha30 написав:mustbe
Да расслабьтесь))
Мне непонятно другое: зачем в этой ветке теряют драгоценное личное время, к-рое, как известно, дороже денег, многочисленные комментаторы, так ненавидящие этот банк. :D :D :D
Не юзаете, и свободны

Так не тримають на депо чи поточних в Приваті...зрозуміло.
А кредитки чи для транзиту як порядним свиням не юзати приват?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:01

  Goodman написав:
  mustbe написав:Ожидаемо
там держгарантииЗображення

никогда государство не гарантировало 100% депозитов прихвата
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:11

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:никогда государство не гарантировало 100% депозитов прихвата

Був Закон якого Порох не підписав.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:29

Re: Приватбанк

ПриватБанк, вопросы по акции "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні":

1) необходимо сделать через Приват24 (мобильное приложение или веб-версия) или внешним сервисом?

2) где-то виден этот кешбек после совершения операции или просто ждать выплаты?

3) в лимит кешбека 300 грн/месяц входит чистая сумма кешбека (после выплаты налогов и сборов)?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:33

  MASolomko написав:ПриватБанк, вопросы по акции "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні":

1) необходимо сделать через Приват24 (мобильное приложение или веб-версия) или внешним сервисом?

2) где-то виден этот кешбек после совершения операции или просто ждать выплаты?

3) в лимит кешбека 300 грн/месяц входит чистая сумма кешбека (после выплаты налогов и сборов)?

зеленелайно,с учетом комис нах оно надо? спишут комис,а кишмиш не дадут как обычно :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Kalgan написав:никогда государство не гарантировало 100% депозитов прихвата

Був Закон якого Порох не підписав.

а это значит, что закона не было.
Можете назвать это одним из тысячи мертворожденных законопроектов, но не законов.
Kalgan
 
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