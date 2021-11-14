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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8982898389848985
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:29

  wig написав:
  ramzes4 написав:Риск 3,5% же
https://privatbank.ua/ru/perevod-na-kar ... ugom-banke

Угу.
И не лишним будет почитать официальные правила.
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_za_perekaz
Кэшбек получат не только лишь все.
7.2. Визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення, відбудеться в такому порядку:
- за період із 15 до 30 листопада 2021 року – до 15 грудня 2021 року;
- за період із 1 до 31 грудня 2021 року – до 15 січня 2022 року.

Як елегантно хочуть прокинути...диявол завжди в деталях.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:34

  Goodman написав:
  mustbe написав:Ожидаемо
там держгарантииЗображення

Реклама по-моему немного подибильному написана.
Ждем другие банки с лозунгами "100% іноземна гарантія за депозитами" или "100% комерційна гарантія за депозитами".
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:48

  Квесторе_поверніться написав:Як елегантно хочуть прокинути...диявол завжди в деталях.

Ну, они же не написали в шапке "Гарантований кешбек". А обычный - это только по результатам розыгрыша.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:25

  Kalgan написав:
  Goodman написав:
  mustbe написав:Ожидаемо
там держгарантииЗображення

никогда государство не гарантировало 100% депозитов прихвата


маеться на увази, що гарантия на депозиты - якщо вона е ( а в Привати та кожному банку звисно е) - 100% державна! :mrgreen:

сум(м)а, звисно, при цьому для Привата обмежуеться 200 тисячами
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:49

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як елегантно хочуть прокинути...диявол завжди в деталях.

Ну, они же не написали в шапке "Гарантований кешбек". А обычный - это только по результатам розыгрыша.

Не фантазуйте. Наведені дати - дати виплат.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:55

  wig написав:
  Мизантрóп написав:зеленелайно,с учетом комис нах оно надо? спишут комис,а кишмиш не дадут как обычно :lol:

Теоретически, 1%.
Но, он может уйти на налоги.
А риск - все 4% потерять, как на стейках.

Стейки не застал,но потом было с Гпэй акция,тоже лайнули.Это банк для акурта)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:55

  klug написав:
  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як елегантно хочуть прокинути...диявол завжди в деталях.

Ну, они же не написали в шапке "Гарантований кешбек". А обычный - это только по результатам розыгрыша.

Не фантазуйте. Наведені дати - дати виплат.

Акция с переводами похоже таки розыгрыш оленей.
Во всяком случае, в правилах акций с гарантированным кешбеком нет упоминаний про розыгрыши :)
Например https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... _v_Inditex
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ky_na_kasi
ramzes4
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