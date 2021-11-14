Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:29
wig написав:
Угу.
И не лишним будет почитать официальные правила.
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_za_perekaz
Кэшбек получат не только лишь все.
7.2. Визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення, відбудеться в такому порядку:
- за період із 15 до 30 листопада 2021 року – до 15 грудня 2021 року; - за період із 1 до 31 грудня 2021 року – до 15 січня 2022 року.
Як елегантно хочуть прокинути...диявол завжди в деталях.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:34
Goodman написав: mustbe написав:
Ожидаемо
там держгарантии
Реклама по-моему немного подибильному написана.
Ждем другие банки с лозунгами "100% іноземна гарантія за депозитами" или "100% комерційна гарантія за депозитами".
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:48
Квесторе_поверніться написав:
Як елегантно хочуть прокинути...диявол завжди в деталях.
Ну, они же не написали в шапке "Гарантований кешбек". А обычный - это только по результатам розыгрыша.
wig
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:25
Kalgan написав: Goodman написав: mustbe написав:
Ожидаемо
там держгарантии
никогда
государство не гарантировало 100% депозитов прихвата
маеться на увази, що гарантия на депозиты - якщо вона е ( а в Привати та кожному банку звисно е) - 100% державна!
сум(м)а, звисно, при цьому для Привата обмежуеться 200 тисячами
cohan
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:49
wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Як елегантно хочуть прокинути...диявол завжди в деталях.
Ну, они же не написали в шапке "Гарантований кешбек". А обычный - это только по результатам розыгрыша.
Не фантазуйте. Наведені дати - дати виплат.
klug
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:55
wig написав: Мизантрóп написав:
зеленелайно,с учетом комис нах оно надо? спишут комис,а кишмиш не дадут как обычно
Теоретически, 1%.
Но, он может уйти на налоги.
А риск - все 4% потерять, как на стейках.
Стейки не застал,но потом было с Гпэй акция,тоже лайнули.Это банк для акурта)
Мизантрóп
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:55
klug написав: wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Як елегантно хочуть прокинути...диявол завжди в деталях.
Ну, они же не написали в шапке "Гарантований кешбек". А обычный - это только по результатам розыгрыша.
Не фантазуйте. Наведені дати - дати виплат.
Акция с переводами похоже таки розыгрыш оленей.
Во всяком случае, в правилах акций с
гарантированным кешбеком
нет упоминаний про розыгрыши
Например
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... _v_Inditex https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ky_na_kasi
ramzes4
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:21
klug написав: wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Як елегантно хочуть прокинути...диявол завжди в деталях.
Ну, они же не написали в шапке "Гарантований кешбек". А обычный - это только по результатам розыгрыша.
Не фантазуйте. Наведені дати - дати виплат.
Не виплат, а визначення переможців. Щасти вам.
wig
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:37
wig написав:
Не виплат, а визначення переможців. Щасти вам.
Я так понял, что на каждом этапе будет по одному победителю. Это лотерея, в которую Приват сам пусть играет.
velvet
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15
По универсальной на личные средства есть овердрафт? Только что закинул на нее 100грн, которые нужно в магазине провести.
Golf_streem
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