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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8983898489858986
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:17

  Golf_streem написав:По универсальной на личные средства есть овердрафт? Только что закинул на нее 100грн, которые нужно в магазине провести.

За это овера не будет
Спускайте все до копейки :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:31

  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:По универсальной на личные средства есть овердрафт? Только что закинул на нее 100грн, которые нужно в магазине провести.

За это овера не будет
Спускайте все до копейки :)

Спасибо. Собственно все это нужно для https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ky_na_kasi
Если это делать картой МС в Сильпо , то еще и 2000 сильпошных баллов накинут https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard
Golf_streem
 
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