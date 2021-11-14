|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:17
Golf_streem написав:
По универсальной на личные средства есть овердрафт? Только что закинул на нее 100грн, которые нужно в магазине провести.
За это овера не будет
Спускайте все до копейки
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1254
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:31
Amethyst написав: Golf_streem написав:
По универсальной на личные средства есть овердрафт? Только что закинул на нее 100грн, которые нужно в магазине провести.
За это овера не будет
Спускайте все до копейки
Спасибо. Собственно все это нужно для https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ky_na_kasi
Если это делать картой МС в Сильпо , то еще и 2000 сильпошных баллов накинут https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему