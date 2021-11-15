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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:17
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:31
Спасибо. Собственно все это нужно для
Если это делать картой МС в Сильпо , то еще и 2000 сильпошных баллов накинут
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:50
Re: Приватбанк
Ох я бы не делал это приватовской картой. Есть риск, что магазин проведет две операции — одну как покупку, а вторую как снятие нала, и побреют на 1% с этих 100 грн. С одной стороны, все равно в плюсе, 2000 баллов это 20 грн, но с другой стороны, предупредили
Когда-то давно Сильпо проводило одним чеком, но некоторые другие делают это двумя.
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:36
Сильпо и сейчас проводит это одним чеком. Буквально вчера проверял. Но картой другого банка
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