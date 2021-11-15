Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:17
Golf_streem написав:
По универсальной на личные средства есть овердрафт? Только что закинул на нее 100грн, которые нужно в магазине провести.
За это овера не будет
Спускайте все до копейки
Amethyst
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:31
Amethyst написав: Golf_streem написав:
По универсальной на личные средства есть овердрафт? Только что закинул на нее 100грн, которые нужно в магазине провести.
За это овера не будет
Спускайте все до копейки
Спасибо. Собственно все это нужно для
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ky_na_kasi
Если это делать картой МС в Сильпо , то еще и 2000 сильпошных баллов накинут
https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard
Golf_streem
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:50
Ох я бы не делал это приватовской картой. Есть риск, что магазин проведет две операции — одну как покупку, а вторую как снятие нала, и побреют на 1% с этих 100 грн. С одной стороны, все равно в плюсе, 2000 баллов это 20 грн, но с другой стороны, предупредили
Когда-то давно Сильпо проводило одним чеком, но некоторые другие делают это двумя.
Mathias
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:36
Сильпо и сейчас проводит это одним чеком. Буквально вчера проверял. Но картой другого банка
Flamingo
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:05
А зачем с универсалки это делать, там же будет комиссия за снятие наличных? С КДВ без комиссии всё можно сделать.
velvet
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:30
Верно,но 100 мало по правилам
Мизантрóп
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:42
Мизантрóп Да.Там только на покупку столько нужно
velvet
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