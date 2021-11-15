За это овера не будет
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:17
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:31
Спасибо. Собственно все это нужно для
Если это делать картой МС в Сильпо , то еще и 2000 сильпошных баллов накинут
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:50
Re: Приватбанк
Ох я бы не делал это приватовской картой. Есть риск, что магазин проведет две операции — одну как покупку, а вторую как снятие нала, и побреют на 1% с этих 100 грн. С одной стороны, все равно в плюсе, 2000 баллов это 20 грн, но с другой стороны, предупредили
Когда-то давно Сильпо проводило одним чеком, но некоторые другие делают это двумя.
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:36
Сильпо и сейчас проводит это одним чеком. Буквально вчера проверял. Но картой другого банка
Додано: Пон 15 лис, 2021 23:05
А зачем с универсалки это делать, там же будет комиссия за снятие наличных? С КДВ без комиссии всё можно сделать.
Додано: Вів 16 лис, 2021 02:44
Додано: Вів 16 лис, 2021 04:59
Кешбэк с "Эпицентра"
Доброе утро, дамы и господа!
А как идут дальше выплаты кешбэка с "Эпицентра"? Начисляют, выплачивают?
А то просто ремонт идет, но покупать картой Привата после 2го облома уже рука не подымается.
Кстати, вот еще что интересно: пообещали "доначислить и выплатить" в течение 3-5 дней. Интересно, сколько реально недель ждать? Потому как 3-5 дней вот-вот пройдут, даже рабочие... У кого были такие "обещания" от банка, как реально происходило?
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