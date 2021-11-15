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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8984898589868987
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:48

  Искатель написав:Доброе утро, дамы и господа!
А как идут дальше выплаты кешбэка с "Эпицентра"? Начисляют, выплачивают?
А то просто ремонт идет, но покупать картой Привата после 2го облома уже рука не подымается.

Так же как на прошлой неделе. Никак. Начисляют, но не выплачивают. В понедельник ничего не выплатили. В этот раз в поддержку не писал, лень. Подожду.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:11

  Flamingo написав:Сильпо и сейчас проводит это одним чеком. Буквально вчера проверял. Но картой другого банка

А по счету успело пройти? А то оно ведь может и потом отпочковаться.
А то я там тоже вчера ступил, и снял кредитных средств, но тоже не с карты "Приватбанка", хотя, думаю, это не так важно. Но пока в выписке операция одна, и MCC от супермаркета.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:17

  KVV написав:Приват пропонує зняти кредитні в банкоматі/касі без комісії.

Хто користувався, підскажіть
- без комісії і в грейсі?
- без комісії і одразу капають %?

*якась пошесть пошла зі зняттям кредитних - вчора ТАС, сьогодні ПБ пропонує :lol:


не пользовался но очевидно второе
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:21

Re: Приватбанк

  cohan написав:не пользовался но очевидно второе

Не очевидно. В Привате это так в обычном режиме не работает.

+
Не очевидно выразился :) В Привате по умолчанию снятие наличных и переводы входят в грейс, поэтому вариант с "одразу капають %" выглядит странно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:33

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:Сильпо и сейчас проводит это одним чеком. Буквально вчера проверял. Но картой другого банка

А по счету успело пройти? А то оно ведь может и потом отпочковаться.
А то я там тоже вчера ступил, и снял кредитных средств, но тоже не с карты "Приватбанка", хотя, думаю, это не так важно. Но пока в выписке операция одна, и MCC от супермаркета.

Не еще не прошло. Сегодня жду. Но я платил не кредиткой, а пенсионкой скунса поэтому все должно быть норм.
Flamingo
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