Так же как на прошлой неделе. Никак. Начисляют, но не выплачивают. В понедельник ничего не выплатили. В этот раз в поддержку не писал, лень. Подожду.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:48
Так же как на прошлой неделе. Никак. Начисляют, но не выплачивают. В понедельник ничего не выплатили. В этот раз в поддержку не писал, лень. Подожду.
Додано: Вів 16 лис, 2021 09:11
А по счету успело пройти? А то оно ведь может и потом отпочковаться.
А то я там тоже вчера ступил, и снял кредитных средств, но тоже не с карты "Приватбанка", хотя, думаю, это не так важно. Но пока в выписке операция одна, и MCC от супермаркета.
Додано: Вів 16 лис, 2021 09:17
Додано: Вів 16 лис, 2021 09:21
Re: Приватбанк
Додано: Вів 16 лис, 2021 09:33
Не еще не прошло. Сегодня жду. Но я платил не кредиткой, а пенсионкой скунса поэтому все должно быть норм.
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:44
Кредиткою Привата не користувався з часів смерті Свині і обнулення кредліма банком, а нещодавно самі підняли з 0 до 35к і ще й пропонують їх зняти. Диваки!
Знімаю сьогодні і віддаю 25.12., так?
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:06
Re: Приватбанк
Хочу висловити подяку Приватбанку за спільну акцію з Епіцентром та Візою.
Акція не продумана та непротестована. Після покупок в епіцентрі мною, та дружиною в обох кешбек не виплаченний коштами, а лише зарахований. У банку говорять, що їм дуже шкода, стурбовані та реєструють звернення на виплату кешбеку.
Таке враження, що після кожної покупки в епіцентрі необхідно звертатися у Приват для виплати кешбеку в ручному режимі.
Ще вражають відгуки інших людей, коли вони реєструвалися 2 листопада, робили покупки, а банк стверджує, що вони зареєстровані лише 4 листопада.
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