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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:48
Искатель написав:
Доброе утро, дамы и господа!
А как идут дальше выплаты кешбэка с "Эпицентра"? Начисляют, выплачивают?
А то просто ремонт идет, но покупать картой Привата после 2го облома уже рука не подымается.
Так же как на прошлой неделе. Никак. Начисляют, но не выплачивают. В понедельник ничего не выплатили. В этот раз в поддержку не писал, лень. Подожду.
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Фантом
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:11
Flamingo написав:
Сильпо и сейчас проводит это одним чеком. Буквально вчера проверял. Но картой другого банка
А по счету успело пройти? А то оно ведь может и потом отпочковаться.
А то я там тоже вчера ступил, и снял кредитных средств, но тоже не с карты "Приватбанка", хотя, думаю, это не так важно. Но пока в выписке операция одна, и MCC от супермаркета.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:17
KVV написав:
Приват пропонує зняти кредитні в банкоматі/касі без комісії.
Хто користувався, підскажіть
- без комісії і в грейсі?
- без комісії і одразу капають %?
*якась пошесть пошла зі зняттям кредитних - вчора ТАС, сьогодні ПБ пропонує
не пользовался но очевидно второе
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cohan
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:21
cohan написав:
не пользовался но очевидно второе
Не очевидно. В Привате это так в обычном режиме не работает.
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Не очевидно выразился
В Привате по умолчанию снятие наличных и переводы входят в грейс, поэтому вариант с "одразу капають %" выглядит странно.
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ingtrans
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:33
M-Audio написав: Flamingo написав:
Сильпо и сейчас проводит это одним чеком. Буквально вчера проверял. Но картой другого банка
А по счету успело пройти? А то оно ведь может и потом отпочковаться.
А то я там тоже вчера ступил, и снял кредитных средств, но тоже не с карты "Приватбанка", хотя, думаю, это не так важно. Но пока в выписке операция одна, и MCC от супермаркета.
Не еще не прошло. Сегодня жду. Но я платил не кредиткой, а пенсионкой скунса поэтому все должно быть норм.
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Flamingo
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:44
ingtrans написав:
В Привате по умолчанию снятие наличных и переводы входят в грейс, поэтому вариант с "одразу капають %" выглядит странно.
Кредиткою Привата не користувався з часів смерті Свині і обнулення кредліма банком, а нещодавно самі підняли з 0 до 35к і ще й пропонують їх зняти. Диваки!
Знімаю сьогодні і віддаю 25.12., так?
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KVV
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:06
Хочу висловити подяку Приватбанку за спільну акцію з Епіцентром та Візою.
Акція не продумана та непротестована. Після покупок в епіцентрі мною, та дружиною в обох кешбек не виплаченний коштами, а лише зарахований. У банку говорять, що їм дуже шкода, стурбовані та реєструють звернення на виплату кешбеку.
Таке враження, що після кожної покупки в епіцентрі необхідно звертатися у Приват для виплати кешбеку в ручному режимі.
Ще вражають відгуки інших людей, коли вони реєструвалися 2 листопада, робили покупки, а банк стверджує, що вони зареєстровані лише 4 листопада.
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fzhytomyr
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:20
Так
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maxprofit
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:21
KVV написав: ingtrans написав:
В Привате по умолчанию снятие наличных и переводы входят в грейс, поэтому вариант с "одразу капають %" выглядит странно.
Кредиткою Привата не користувався з часів смерті Свині і обнулення кредліма банком, а нещодавно самі підняли з 0 до 35к і ще й пропонують їх зняти. Диваки!
Знімаю сьогодні і віддаю 25.12., так?
Так
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maxprofit
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:21
fzhytomyr написав:
Хочу висловити подяку Приватбанку за спільну акцію з Епіцентром та Візою.
Акція не продумана та непротестована. Після покупок в епіцентрі мною, та дружиною в обох кешбек не виплаченний коштами, а лише зарахований. У банку говорять, що їм дуже шкода, стурбовані та реєструють звернення на виплату кешбеку.
Таке враження, що після кожної покупки в епіцентрі необхідно звертатися у Приват для виплати кешбеку в ручному режимі.
Ще вражають відгуки інших людей, коли вони реєструвалися 2 листопада, робили покупки, а банк стверджує, що вони зареєстровані лише 4 листопада.
#зеленелайно це.
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