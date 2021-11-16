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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:45
fzhytomyr написав:
Акція не продумана та непротестована.
Справедливо практично для кожної акції чудобанки. Можна сказати, що це фірмовий стиль.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:04
Ну хз, мені сьогодні прийшло чергових дві гривні по цьому кешбеку, вроді все норм. Рандом якийсь.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 23:41
pens написав:Maksi2
Чем плох Приват 24 сейчас?
Всем. Тчк.
Vorlon написав: Искатель написав:
Представителю банка: руководству "Эпицентра" я тоже напишу. Пусть знают, что с Приватом дел иметь нельзя.
Смешно. Это давно все знают. Но всё же неизменно надеетесь, что в кусках дерьма найдётся что-то "вкусное"
100%.
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