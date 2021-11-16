Справедливо практично для кожної акції чудобанки. Можна сказати, що це фірмовий стиль.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:45
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:04
Re: Приватбанк
Ну хз, мені сьогодні прийшло чергових дві гривні по цьому кешбеку, вроді все норм. Рандом якийсь.
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:41
Всем. Тчк.
100%.
Додано: Сер 17 лис, 2021 01:49
Приватбанк
Собственно как и все что делает это б/у...
Уже давно сделал для себя все выводы и года 2 пользую б/у приватбанк исключительно ради ЭЦП - т.е. держу там минимальную сумму которую не жалко подарить мошенникам и 2-3 раза в год покупаю чашку кофе чтобы не влететь на коммисии за т.н. "обслуживание неактивного счета/карты"
Сегодня после весьма длительного перерыва зашел в п24 - там прекрасно все...
(1) - Баланс Бонус+ они способны показать только в одном месте, но пытаются его засунуть в информацию по каждой транзакции.
(2) - Магазин где я 2-3 раза в год покупаю чашку кофе находится в Киеве прямо напротив центрального входа в Голосеевский парк, а в "смт.Коцюбинське" я вообще никогда не был.
(3) - тестовый депозит в $$ был закрыт более полутора года назад, спасибо хоть таки признались что при его закрытии меня обманули примерно на 15% (вместо 8 центов %% выплатили только 7 ) и сейчас дали возможность получить то что должны были выплатить изначально
(4) - отключть развод под названием "Скарбничка" (по умолчанию это присвоение б/у приватбанк 1% от всех поступлений на карточный счет либо заморозка всей суммы на несколько месяцев чтобы получить их обратно) я неоднократно пытался еще в 2018-2019 годах, но ни одна ТП этого так и не сделала - максимум что удалось это самостоятельно отключить все существующие на тот момент способы присвоить поступающие деньги, но не саму "Скарбничка" - т.е. б/у совершенно законно и в рамках своих правил обслуживания может перевести хоть всё что перечисляется на счет, напр. з/п или пенсию...
(5) - актуальные шаблоны платежей по Киеву и Клавдиево куда-то исчезли (в свое время по глупости и наивности я года 2 платил почти всю комуналку через б/у приват), зато я могу видеть счета за комуналку новых собственников родительской квартиры которая была продана почти год назад, а потратив пару гривен на оплату их счетов за газ/электроэнергию и введя при этом неадекватные "Показання лічильників" типа 89725 обеспечить им пару недель головной боли и беготни. (естественно этого я делать не стану, но сам факт что у бывшего собственника моего дома тоже есть подобная возможность очень напрягает )
2 "офф представитель": Озвученные выше проблеммы (разве что кроме 3) являются системными а не связанными с конкретным практически-бывшим клиентом, если Вы способны прокомментировать их на форуме или хотя-бы донести на уровень где возможно их решение - "you are welcome". Если нет - пожалуйста не тратьте время/трафик/место на форуме на попытки перенести обсуждение в ЛС.
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