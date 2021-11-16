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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8986898789888989>
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:45

  fzhytomyr написав:Акція не продумана та непротестована.

Справедливо практично для кожної акції чудобанки. Можна сказати, що це фірмовий стиль.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:04

Re: Приватбанк

Ну хз, мені сьогодні прийшло чергових дві гривні по цьому кешбеку, вроді все норм. Рандом якийсь.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:41

  pens написав:Maksi2 Чем плох Приват 24 сейчас?

Всем. Тчк.
  Vorlon написав:
  Искатель написав:Представителю банка: руководству "Эпицентра" я тоже напишу. Пусть знают, что с Приватом дел иметь нельзя.

Смешно. Это давно все знают. Но всё же неизменно надеетесь, что в кусках дерьма найдётся что-то "вкусное" :lol:

100%.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 01:49

Приватбанк

  fzhytomyr написав:Акція не продумана та непротестована.

Собственно как и все что делает это б/у...
Уже давно сделал для себя все выводы и года 2 пользую б/у приватбанк исключительно ради ЭЦП - т.е. держу там минимальную сумму которую не жалко подарить мошенникам и 2-3 раза в год покупаю чашку кофе чтобы не влететь на коммисии за т.н. "обслуживание неактивного счета/карты"
Сегодня после весьма длительного перерыва зашел в п24 - там прекрасно все...

(1) - Баланс Бонус+ они способны показать только в одном месте, но пытаются его засунуть в информацию по каждой транзакции.
(2) - Магазин где я 2-3 раза в год покупаю чашку кофе находится в Киеве прямо напротив центрального входа в Голосеевский парк, а в "смт.Коцюбинське" я вообще никогда не был.
(3) - тестовый депозит в $$ был закрыт более полутора года назад, спасибо хоть таки признались что при его закрытии меня обманули примерно на 15% (вместо 8 центов %% выплатили только 7 :twisted: ) и сейчас дали возможность получить то что должны были выплатить изначально
(4) - отключть развод под названием "Скарбничка" (по умолчанию это присвоение б/у приватбанк 1% от всех поступлений на карточный счет либо заморозка всей суммы на несколько месяцев чтобы получить их обратно) я неоднократно пытался еще в 2018-2019 годах, но ни одна ТП этого так и не сделала - максимум что удалось это самостоятельно отключить все существующие на тот момент способы присвоить поступающие деньги, но не саму "Скарбничка" - т.е. б/у совершенно законно и в рамках своих правил обслуживания может перевести хоть всё что перечисляется на счет, напр. з/п или пенсию...
(5) - актуальные шаблоны платежей по Киеву и Клавдиево куда-то исчезли (в свое время по глупости и наивности я года 2 платил почти всю комуналку через б/у приват), зато я могу видеть счета за комуналку новых собственников родительской квартиры которая была продана почти год назад, а потратив пару гривен на оплату их счетов за газ/электроэнергию и введя при этом неадекватные "Показання лічильників" типа 89725 обеспечить им пару недель головной боли и беготни. (естественно этого я делать не стану, но сам факт что у бывшего собственника моего дома тоже есть подобная возможность очень напрягает :roll: )

2 "офф представитель": Озвученные выше проблеммы (разве что кроме 3) являются системными а не связанными с конкретным практически-бывшим клиентом, если Вы способны прокомментировать их на форуме или хотя-бы донести на уровень где возможно их решение - "you are welcome". Если нет - пожалуйста не тратьте время/трафик/место на форуме на попытки перенести обсуждение в ЛС.
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candle645
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:03

Re: Приватбанк

  candle645 написав:им пару недель головной боли и беготни.

если челу нарисовали долг на комуналь с потолка, он не согласен и готов оспаривать, собирая материли. То оплатив за него 1 грн "долга" можно навсегда разрушить ВСЕ ЕГО СТАРАНИЯ. Т к оплата есть признанием долга.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:45

Re: Приватбанк

  candle645 написав:зато я могу видеть счета за комуналку новых собственников родительской квартиры которая была продана почти год назад

ИМХО, это же вполне естественное поведение. Точно так же в других банках можно создавать шаблоны для оплаты услуг по разным адресам, и именно так я, например, оплачиваю счета за электроэнергию за своего отца.

  candle645 написав:при этом неадекватные "Показання лічильників" типа 89725 обеспечить им пару недель головной боли и беготни.

Сомнительно. Не знаю, конечно, какая схема работы у Ваших поставщиков, но у меня, например, показатели счетчиков для расчетов принимаются только при вводе данных на сайтах соответствующих поставщиков. При этом я сам в процессе оплаты ввожу произвольные данные (например, 1 и 2) в поля, потому что 1-го числа я посмотрел и ввел правильные показания, а числа 10-го оплачиваю, и мне как-то лень искать показания на 1-е число. Оплачиваю не через Приват, но особой разницы не вижу.

  candle645 написав:(2) - Магазин где я 2-3 раза в год покупаю чашку кофе находится в Киеве прямо напротив центрального входа в Голосеевский парк, а в "смт.Коцюбинське" я вообще никогда не был.

Ну Google показывает, что это на окраине Киева в Святошинском районе и, если верить википедии, представляет собой эксклав Бучанського района. Но суть не в этом. Не удивлюсь, если юридически этот магазин зарегистрирован в этом самом "смт.Коцюбинське". Приват не по GPS определяет адрес.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:12

Maksi2 У каждого свой вкус. Ответ: всем - это не о чём, факты в студию!!!
pens
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:13

Получил инсайд по акции Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні непосредственно от организаторов.
Обещают таки выплатить всем, выполнившим условия, а не только лишь некоторым.

Рискнул :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:30

  candle645 написав:
  fzhytomyr написав:Акція не продумана та непротестована.


Уже давно сделал для себя все выводы и года 2 пользую б/у приватбанк исключительно ради ЭЦП -

(4) - отключть развод под названием "Скарбничка" (по умолчанию это присвоение б/у приватбанк 1% от всех поступлений на карточный счет либо заморозка всей суммы на несколько месяцев чтобы получить их обратно) я неоднократно пытался еще в 2018-2019 годах, но ни одна ТП этого так и не сделала - максимум что удалось это самостоятельно отключить все существующие на тот момент способы присвоить поступающие деньги, но не саму "Скарбничка" - т.е. б/у совершенно законно и в рамках своих правил обслуживания может перевести хоть всё что перечисляется на счет, напр. з/п или пенсию...

Скарбничку давно відключив, мабуть, залежить від співробітника або вказівок зверху про політику поведінки з клієнтами.
Окрім зручного отримання ЕЦП в цій банці нема чого ловити. Діфірамби деяких про унікальність банки - кому і кобила - мати.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:42

  ramzes4 написав:Получил инсайд по акции Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні непосредственно от организаторов.
Обещают таки выплатить всем, выполнившим условия, а не только лишь некоторым.

Рискнул :)

Что-то я не понимаю в этой акции. Заплатить 4% комиссии, чтобы получить 5% кэшбэка (с этого ещё налог могут снять, да?)
--
Посмотрел полные правила, похоже, что налог таки снимут. Т.е. по факту только компенсируют комиссию. Ну, возможность воспользоваться кредитными деньгами бесплатно, наверное, тоже имеет смысл.

Не нашёл уточнения, как именно нужно перевод делать. В Приват-24? Через Sendmoney? Тянуть другой картой? Никакой информации.
Особенно порадовал пункт о том, что если у "победителя" акции нет карты "универсальная", то ему нужно обратиться к "организатору". А как же принять участие, если нет карты "универсальная"? Загадка :-)
M-Audio
 
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