fzhytomyr написав: Акція не продумана та непротестована. Акція не продумана та непротестована.

Собственно как и все что делает это б/у...Уже давно сделал для себя все выводы и года 2 пользую б/у приватбанк исключительно ради ЭЦП - т.е. держу там минимальную сумму которую не жалко подарить мошенникам и 2-3 раза в год покупаю чашку кофе чтобы не влететь на коммисии за т.н. "обслуживание неактивного счета/карты"Сегодня после весьма длительного перерыва зашел в п24 - там прекрасно все...(1) - Баланс Бонус+ они способны показать только в одном месте, но пытаются его засунуть в информацию по каждой транзакции.(2) - Магазин где я 2-3 раза в год покупаю чашку кофе находится в Киеве прямо напротив центрального входа в Голосеевский парк, а в "смт.Коцюбинське" я вообще никогда не был.(3) - тестовый депозит в $$ был закрыт более полутора года назад, спасибо хоть таки признались что при его закрытии меня обманули примерно на 15% (вместо 8 центов %% выплатили только 7) и сейчас дали возможность получить то что должны были выплатить изначально(4) - отключть развод под названием "Скарбничка" (по умолчанию это присвоение б/у приватбанк 1% от всех поступлений на карточный счет либо заморозка всей суммы на несколько месяцев чтобы получить их обратно) я неоднократно пытался еще в 2018-2019 годах, но ни одна ТП этого так и не сделала - максимум что удалось это самостоятельно отключить все существующие на тот момент способы присвоить поступающие деньги, но не саму "Скарбничка" - т.е. б/у совершенно законно и в рамках своих правил обслуживания может перевести хоть всё что перечисляется на счет, напр. з/п или пенсию...(5) - актуальные шаблоны платежей по Киеву и Клавдиево куда-то исчезли (в свое время по глупости и наивности я года 2 платил почти всю комуналку через б/у приват), зато я могу видеть счета за комуналку новых собственников родительской квартиры которая была продана почти год назад, а потратив пару гривен на оплату их счетов за газ/электроэнергию и введя при этом неадекватные "Показання лічильників" типа 89725 обеспечить им пару недель головной боли и беготни. (естественно этого я делать не стану, но сам факт что у бывшего собственника моего дома тоже есть подобная возможность очень напрягает2 "офф представитель": Озвученные выше проблеммы (разве что кроме 3) являются системными а не связанными с конкретным практически-бывшим клиентом, если Вы способны прокомментировать их на форуме или хотя-бы донести на уровень где возможно их решение - "you are welcome". Если нет - пожалуйста не тратьте время/трафик/место на форуме на попытки перенести обсуждение в ЛС.