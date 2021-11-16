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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8986898789888989
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47

  M-Audio написав:
  ramzes4 написав:Получил инсайд по акции Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні непосредственно от организаторов.
Обещают таки выплатить всем, выполнившим условия, а не только лишь некоторым.

Рискнул :)

Что-то я не понимаю в этой акции. Заплатить 4% комиссии, чтобы получить 5% кэшбэка (с этого ещё налог могут снять, да?)

Я так понимаю, можно получить 6к кредитных средств в фактически бесплатное временное использование. Но я в подробности акции не вникал, поэтому точно не знаю, так ли это.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:49

  M-Audio написав:Что-то я не понимаю в этой акции. Заплатить 4% комиссии, чтобы получить 5% кэшбэка (с этого ещё налог могут снять, да?)

Заплатить 3,515%, получить 5% (или 4,025%). Плюс проценты за нахождение кредитных денег на дебетке.

Скорее, гусарство, да :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:56

Re: Приватбанк

В чому сенс, поясніть? Банк пропонує кешбек 4%(після оподаткування) за переказ кредитних коштів при комісії Платіж через сервіси ПриватБанку – 0,5% (min 5 грн) + 3% з кредитних коштів.

Платіж через сервіси інших банків – 0,5% (min 5 грн) з власних коштів або 4% з кредитних коштів.

За переказ 1000 грн кредитних банк пропонує мені заплатити 40 грн комісії. І за це отримати 4% кешбеку = 40 грн??
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09

Re: Приватбанк

  fzhytomyr написав:В чому сенс, поясніть?

Читайте внимательно по уже написанному. Например
  ingtrans написав:можно получить 6к кредитных средств в фактически бесплатное временное использование

и
  ramzes4 написав:проценты за нахождение кредитных денег на дебетке.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:18

Flamingo
Дякую!"

Порахував, якщо взяти 6 тис з привату і засунути на місяць на кредитку коко під % на залишок то можна отримати чистими 34 грн. І ще геморой від привату, бо вони не вміють автоматично нараховувати кешбек і потрібно звертатися у службу підтримки...мабуть ця акція пройде повз мене :)
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:31

Приват прислав аХцію на ел_пошту.
Платиш з картки більше 100 грн банка дає кишмиш 100 грн.
Хтось вже заюзав?
Квесторе_поверніться
 
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