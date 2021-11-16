|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47
M-Audio написав:
Что-то я не понимаю в этой акции. Заплатить 4% комиссии, чтобы получить 5% кэшбэка (с этого ещё налог могут снять, да?)
Я так понимаю, можно получить 6к кредитных средств в фактически бесплатное временное использование. Но я в подробности акции не вникал, поэтому точно не знаю, так ли это.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3199
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:49
M-Audio написав:
Что-то я не понимаю в этой акции. Заплатить 4% комиссии, чтобы получить 5% кэшбэка (с этого ещё налог могут снять, да?)
Заплатить 3,515%, получить 5% (или 4,025%). Плюс проценты за нахождение кредитных денег на дебетке.
Скорее, гусарство, да
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 806
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1921 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:56
В чому сенс, поясніть? Банк пропонує кешбек 4%(після оподаткування) за переказ кредитних коштів при комісії Платіж через сервіси ПриватБанку – 0,5% (min 5 грн) + 3% з кредитних коштів.
Платіж через сервіси інших банків – 0,5% (min 5 грн) з власних коштів або 4% з кредитних коштів.
За переказ 1000 грн кредитних банк пропонує мені заплатити 40 грн комісії. І за це отримати 4% кешбеку = 40 грн??
-
fzhytomyr
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 14.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09
fzhytomyr написав:
В чому сенс, поясніть?
Читайте внимательно по уже написанному. Например
ingtrans написав:
можно получить 6к кредитных средств в фактически бесплатное временное использование
и
ramzes4 написав:
проценты за нахождение кредитных денег на дебетке.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7341
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2046 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:18
Flamingo
Дякую!"
Порахував, якщо взяти 6 тис з привату і засунути на місяць на кредитку коко під % на залишок то можна отримати чистими 34 грн. І ще геморой від привату, бо вони не вміють автоматично нараховувати кешбек і потрібно звертатися у службу підтримки...мабуть ця акція пройде повз мене
-
fzhytomyr
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 14.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:31
Приват прислав аХцію на ел_пошту.
Платиш з картки більше 100 грн банка дає кишмиш 100 грн.
Хтось вже заюзав?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38058
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1905 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|