Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:47
M-Audio написав:
Что-то я не понимаю в этой акции. Заплатить 4% комиссии, чтобы получить 5% кэшбэка (с этого ещё налог могут снять, да?)
Я так понимаю, можно получить 6к кредитных средств в фактически бесплатное временное использование. Но я в подробности акции не вникал, поэтому точно не знаю, так ли это.
ingtrans
Повідомлень: 3200
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:49
M-Audio написав:
Что-то я не понимаю в этой акции. Заплатить 4% комиссии, чтобы получить 5% кэшбэка (с этого ещё налог могут снять, да?)
Заплатить 3,515%, получить 5% (или 4,025%). Плюс проценты за нахождение кредитных денег на дебетке.
Скорее, гусарство, да
ramzes4
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:56
В чому сенс, поясніть? Банк пропонує кешбек 4%(після оподаткування) за переказ кредитних коштів при комісії Платіж через сервіси ПриватБанку – 0,5% (min 5 грн) + 3% з кредитних коштів.
Платіж через сервіси інших банків – 0,5% (min 5 грн) з власних коштів або 4% з кредитних коштів. За переказ 1000 грн кредитних банк пропонує мені заплатити 40 грн комісії. І за це отримати 4% кешбеку = 40 грн??
fzhytomyr
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09
fzhytomyr написав:
В чому сенс, поясніть?
Читайте внимательно по уже написанному. Например
ingtrans написав:
можно получить 6к кредитных средств в фактически бесплатное временное использование
и
ramzes4 написав:
проценты за нахождение кредитных денег на дебетке.
Flamingo
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Повідомлень: 7345
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Подякував: 112 раз.
Подякували: 2047 раз.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:18
Flamingo
Дякую!"
Порахував, якщо взяти 6 тис з привату і засунути на місяць на кредитку коко під % на залишок то можна отримати чистими 34 грн. І ще геморой від привату, бо вони не вміють автоматично нараховувати кешбек і потрібно звертатися у службу підтримки...мабуть ця акція пройде повз мене
fzhytomyr
Повідомлень: 29
З нами з: 14.10.21
Подякував: 0 раз.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:31
Приват прислав аХцію на ел_пошту.
Платиш з картки більше 100 грн банка дає кишмиш 100 грн. Хтось вже заюзав?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 38060
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Подякували: 1907 раз.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:54
Квесторе_поверніться написав:
Приват прислав аХцію на ел_пошту.
Платиш з картки більше 100 грн банка дає кишмиш 100 грн.
Хтось вже заюзав?
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ky_na_kasi
Гілку почитайте, вже писали про цю акцію
velvet
Повідомлень: 4050
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Додано: Сер 17 лис, 2021 16:24
А кешбек будут платить на карту или на бонус+ ?
Порт
Повідомлень: 826
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:07
Порт написав:
А кешбек будут платить на карту или на бонус+ ?
7.3. Організатор інформує Переможців про перемогу в Акції шляхом надсилання повідомлень у мобільному додатку Приват24 протягом 2 робочих днів із відповідної дати визначення Переможців Акції.
Вручення Заохочень Переможцям Акції забезпечує Організатор шляхом нарахування Заохочень Акції на основні гривневі рахунки картки "Універсальна" або "Універсальна Gold" Переможців Акції: - за період із 15 до 30 листопада 2021 року – до 15 грудня 2021 року; - за період із 1 до 31 грудня 2021 року – до 15 січня 2022 року.
klug
Повідомлень: 6330
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