Порахував, якщо взяти 6 тис з привату і засунути на місяць на кредитку коко під % на залишок то можна отримати чистими 34 грн. І ще геморой від привату, бо вони не вміють автоматично нараховувати кешбек і потрібно звертатися у службу підтримки...мабуть ця акція пройде повз мене
Порт написав:А кешбек будут платить на карту или на бонус+ ?
7.3. Організатор інформує Переможців про перемогу в Акції шляхом надсилання повідомлень у мобільному додатку Приват24 протягом 2 робочих днів із відповідної дати визначення Переможців Акції. Вручення Заохочень Переможцям Акції забезпечує Організатор шляхом нарахування Заохочень Акції на основні гривневі рахунки картки "Універсальна" або "Універсальна Gold" Переможців Акції: - за період із 15 до 30 листопада 2021 року – до 15 грудня 2021 року; - за період із 1 до 31 грудня 2021 року – до 15 січня 2022 року.
Квесторе_поверніться написав:Приват прислав аХцію на ел_пошту. Платиш з картки більше 100 грн банка дає кишмиш 100 грн. Хтось вже заюзав?
Я заюзал. Раз карта есть, должна же быть польза от неё. Учитывая, что возврат у привата заявлен аж до 30.12, пока всё хорошо Покупал и снял с Универсальной 10 грн. (квд нет и не надо), чек магаза Сильпо один, в застосунку привата разбило на 2 платежа:інше покупка, и зняття готівки на 10,10. Т.е. за снятие 10-ки сняли комис 1%, но к этому был готов Бреют только с суммы снятия. Кстати, в условиях акции наткнулся на важное слово - Учасники акції... особи які є власниками активної Картки. Какие карты у привата активные не разбирался, тк у мну были мелочные переводы от любителей #зелене...йно, но очень даже может быть, что если у банка неактивной считается карта, по которой не было операций н-месяцев/дней, то думаю, что по совсем полочным картам можно и пролететь, несмотря на пополнение карты аккурат для этой мега операции. А что, скажут по счету не успело провестись и карта считалась неактивной. Это всё ИМХО, но от #зелене...йно не удивлюсь.