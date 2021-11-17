Квесторе_поверніться написав:Приват прислав аХцію на ел_пошту. Платиш з картки більше 100 грн банка дає кишмиш 100 грн. Хтось вже заюзав?
Я заюзал. Раз карта есть, должна же быть польза от неё. Учитывая, что возврат у привата заявлен аж до 30.12, пока всё хорошо Покупал и снял с Универсальной 10 грн. (квд нет и не надо), чек магаза Сильпо один, в застосунку привата разбило на 2 платежа:інше покупка, и зняття готівки на 10,10. Т.е. за снятие 10-ки сняли комис 1%, но к этому был готов Бреют только с суммы снятия. Кстати, в условиях акции наткнулся на важное слово - Учасники акції... особи які є власниками активної Картки. Какие карты у привата активные не разбирался, тк у мну были мелочные переводы от любителей #зелене...йно, но очень даже может быть, что если у банка неактивной считается карта, по которой не было операций н-месяцев/дней, то думаю, что по совсем полочным картам можно и пролететь, несмотря на пополнение карты аккурат для этой мега операции. А что, скажут по счету не успело провестись и карта считалась неактивной. Это всё ИМХО, но от #зелене...йно не удивлюсь.
Шкода, що за кредитні виходить не комільфо. А КДВ ще поповнити треба без комісу.
п.с.
Поширені запитання Чи можуть брати участь в акції співробітники ПриватБанку? Так.
Акція для всіх чи по запрошенню та співробітників ПриватБанку?
попытался зарегистрироваться. пока подтверждал в Приват24 - там предлагает вернутся на страницу регистрации. а страница уже обновилась и все с начала. прошел 2 раза по кругу, думаю в чем подвох возможно браузер глючит