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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8987898889898990
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:39

  Oberon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Приват прислав аХцію на ел_пошту.
Платиш з картки більше 100 грн банка дає кишмиш 100 грн.
Хтось вже заюзав?

Я заюзал. Раз карта есть, должна же быть польза от неё. Учитывая, что возврат у привата заявлен аж до 30.12, пока всё хорошо :)
Покупал и снял с Универсальной 10 грн. (квд нет и не надо), чек магаза Сильпо один, в застосунку привата разбило на 2 платежа:інше покупка, и зняття готівки на 10,10. Т.е. за снятие 10-ки сняли комис 1%, но к этому был готов :) Бреют только с суммы снятия.
Кстати, в условиях акции наткнулся на важное слово - Учасники акції... особи які є власниками активної Картки. Какие карты у привата активные не разбирался, тк у мну были мелочные переводы от любителей #зелене...йно, но очень даже может быть, что если у банка неактивной считается карта, по которой не было операций н-месяцев/дней, то думаю, что по совсем полочным картам можно и пролететь, несмотря на пополнение карты аккурат для этой мега операции. А что, скажут по счету не успело провестись и карта считалась неактивной.
Это всё ИМХО, но от #зелене...йно не удивлюсь.

Шкода, що за кредитні виходить не комільфо.
А КДВ ще поповнити треба без комісу.

п.с.
Поширені запитання
Чи можуть брати участь в акції співробітники ПриватБанку?
Так.


Акція для всіх чи по запрошенню та співробітників ПриватБанку? :mrgreen:
Прораб
 
Повідомлень: 406
З нами з: 02.03.19
Подякував: 326 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:01

Re: Приватбанк

мне прислали следующее
До 28.02.2022 ви можете користуватися кредитним лімітом 25000.00 грн на картці "Універсальна GOLD" за ставкою 0,00001% замість 3,5%

вроде не обсуждали. что реально можно юзать кредитку и пополнять только 5% от суммы долга? кто что скажет?
это для всех или эти предложения индивидуальны?
Shaman
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 29.09.19
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Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:06

  ramzes4 написав:Получил инсайд по акции Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні непосредственно от организаторов.
Обещают таки выплатить всем, выполнившим условия, а не только лишь некоторым.

Рискнул :)

попытался зарегистрироваться. пока подтверждал в Приват24 - там предлагает вернутся на страницу регистрации. а страница уже обновилась и все с начала.
прошел 2 раза по кругу, думаю в чем подвох :D возможно браузер глючит
Shaman
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 29.09.19
Подякував: 177 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:10

  maxprofit написав:
  KVV написав:
  ingtrans написав:В Привате по умолчанию снятие наличных и переводы входят в грейс, поэтому вариант с "одразу капають %" выглядит странно.

Кредиткою Привата не користувався з часів смерті Свині і обнулення кредліма банком, а нещодавно самі підняли з 0 до 35к і ще й пропонують їх зняти. Диваки!

Знімаю сьогодні і віддаю 25.12., так?

Так

опять же, эта акция для всех или должно прийти предложение? ;)
Shaman
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 29.09.19
Подякував: 177 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:10

Прораб
Так ведь Новый Год скоро, выплата кешбека заявлена до 30.12, может это у них такой интересный способ дать подарки сотрудникам :mrgreen: Ну и заодно статистику оборотов по картам улучшить :)
Oberon
 
Повідомлень: 156
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Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:24

  Shaman написав:мне прислали следующее
До 28.02.2022 ви можете користуватися кредитним лімітом 25000.00 грн на картці "Універсальна GOLD" за ставкою 0,00001% замість 3,5%

вроде не обсуждали. что реально можно юзать кредитку и пополнять только 5% от суммы долга? кто что скажет?
это для всех или эти предложения индивидуальны?

Мені приходило
Приватбанк
Експеріментальна акція по запрошенню, почати можна з моменту регістрації.
Прораб
 
Повідомлень: 406
З нами з: 02.03.19
Подякував: 326 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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  #<1 ... 8987898889898990
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