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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 18:31
Прораб
свою так, через ПВ.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 04:22
Прораб написав:
Поповнити безкоштовно КДВ тільки готівкою через ПВ як і було?
Чи якось ще? Якщо можно в ПП. Дякую.
если под акцию- то 11 ночей свиньей и 110 на карте
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