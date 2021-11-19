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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 04:22
Прораб написав:
Поповнити безкоштовно КДВ тільки готівкою через ПВ як і було?
Чи якось ще? Якщо можно в ПП. Дякую.
если под акцию- то 11 ночей свиньей и 110 на карте
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Додано: Суб 20 лис, 2021 07:40
Прораб написав: Shaman написав:
мне прислали следующее
До 28.02.2022 ви можете користуватися кредитним лімітом 25000.00 грн на картці "Універсальна GOLD" за ставкою 0,00001% замість 3,5%
вроде не обсуждали. что реально можно юзать кредитку и пополнять только 5% от суммы долга? кто что скажет?
это для всех или эти предложения индивидуальны?
Мені приходилоПриватбанк
Експеріментальна акція по запрошенню, почати можна з моменту регістрації.
зарегистрировался. сейчас бы еще предложение на бесплатное снятие кеша
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Shaman
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