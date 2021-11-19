если под акцию- то 11 ночей свиньей и 110 на карте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 04:22
Додано: Суб 20 лис, 2021 07:40
зарегистрировался. сейчас бы еще предложение на бесплатное снятие кеша
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:42
По сколько перестал пользовать сей продукт с момента падения великой стены (прошу пардону,падение великой свини) то решил тряхнуть стариной. Произведя некоторые телодвижения обнаружил (сам не понял баг это или фича)но 11 свиноночей не нужно. Достаточно ~ 50 мин. Один хрюк с периодичностью 4 мин происходит.
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