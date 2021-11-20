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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8988898989908991
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 04:22

  Прораб написав:Поповнити безкоштовно КДВ тільки готівкою через ПВ як і було?
Чи якось ще? Якщо можно в ПП. Дякую.

если под акцию- то 11 ночей свиньей и 110 на карте :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 07:40

  Прораб написав:
  Shaman написав:мне прислали следующее
До 28.02.2022 ви можете користуватися кредитним лімітом 25000.00 грн на картці "Універсальна GOLD" за ставкою 0,00001% замість 3,5%

вроде не обсуждали. что реально можно юзать кредитку и пополнять только 5% от суммы долга? кто что скажет?
это для всех или эти предложения индивидуальны?

Мені приходило
Приватбанк
Експеріментальна акція по запрошенню, почати можна з моменту регістрації.

зарегистрировался. сейчас бы еще предложение на бесплатное снятие кеша :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:42

  Мизантрóп написав:
  Прораб написав:Поповнити безкоштовно КДВ тільки готівкою через ПВ як і було?
Чи якось ще? Якщо можно в ПП. Дякую.

если под акцию- то 11 ночей свиньей и 110 на карте :wink:
По сколько перестал пользовать сей продукт с момента падения великой стены (прошу пардону,падение великой свини) то решил тряхнуть стариной. Произведя некоторые телодвижения обнаружил (сам не понял баг это или фича)но 11 свиноночей не нужно. Достаточно ~ 50 мин. Один хрюк с периодичностью 4 мин происходит. :mrgreen:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:38

Re: Приватбанк

не,ну можно и по 10коп нагнать,но мне в лом,до 15.12 успеваю
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 22:35

купуйте товари на AliExpress із рекордними знижками до 70% та додатково отримуйте кешбек 11% від ПриватБанку.

Акція діє з 11 до 14 листопада 2021 року.
Максимальний кешбек – 300 грн. Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції. Враховуються тільки транзакції з гривневих карток.

такое приходило кому-то? по срокам вроде уже пора, если не прокинули
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:29

  velvet написав:
  Golf_streem написав:
  Amethyst написав:За это овера не будет
Спускайте все до копейки :)

Спасибо. Собственно все это нужно для https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... ky_na_kasi
Если это делать картой МС в Сильпо , то еще и 2000 сильпошных баллов накинут https://silpo.ua/offers/other/2000-bali ... mastercard

А зачем с универсалки это делать, там же будет комиссия за снятие наличных? С КДВ без комиссии всё можно сделать.

А при оплаті з КДВ покупки та зняття готівки QR-ом ніяк сплатити не можна? Тільки картою або GPay через фізичний POS?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:58

  kreuz написав:А при оплаті з КДВ покупки та зняття готівки QR-ом ніяк сплатити не можна? Тільки картою або GPay через фізичний POS?

Горячка Сильпо говорила, что можно приложением Сильпо.
Golf_streem
 
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  #<1 ... 8988898989908991
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