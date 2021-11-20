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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 04:22
Прораб написав:
Поповнити безкоштовно КДВ тільки готівкою через ПВ як і було?
Чи якось ще? Якщо можно в ПП. Дякую.
если под акцию- то 11 ночей свиньей и 110 на карте
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Мизантрóп
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Додано: Суб 20 лис, 2021 07:40
Прораб написав: Shaman написав:
мне прислали следующее
До 28.02.2022 ви можете користуватися кредитним лімітом 25000.00 грн на картці "Універсальна GOLD" за ставкою 0,00001% замість 3,5%
вроде не обсуждали. что реально можно юзать кредитку и пополнять только 5% от суммы долга? кто что скажет?
это для всех или эти предложения индивидуальны?
Мені приходилоПриватбанк
Експеріментальна акція по запрошенню, почати можна з моменту регістрації.
зарегистрировался. сейчас бы еще предложение на бесплатное снятие кеша
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Shaman
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Додано: Суб 20 лис, 2021 15:42
Мизантрóп написав: Прораб написав:
Поповнити безкоштовно КДВ тільки готівкою через ПВ як і було?
Чи якось ще? Якщо можно в ПП. Дякую.
если под акцию- то 11 ночей свиньей и 110 на карте
По сколько перестал пользовать сей продукт с момента падения великой стены (прошу пардону,падение великой свини) то решил тряхнуть стариной. Произведя некоторые телодвижения обнаружил (сам не понял баг это или фича)но 11 свиноночей не нужно. Достаточно ~ 50 мин. Один хрюк с периодичностью 4 мин происходит.
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Митяйка
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:38
не,ну можно и по 10коп нагнать,но мне в лом,до 15.12 успеваю
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Мизантрóп
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Додано: Суб 20 лис, 2021 22:35
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Акція діє з 11 до 14 листопада 2021 року.
Максимальний кешбек – 300 грн. Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції. Враховуються тільки транзакції з гривневих карток.
такое приходило кому-то? по срокам вроде уже пора, если не прокинули
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Starter
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:29
velvet написав:
А зачем с универсалки это делать, там же будет комиссия за снятие наличных? С КДВ без комиссии всё можно сделать.
А при оплаті з КДВ покупки та зняття готівки QR-ом ніяк сплатити не можна? Тільки картою або GPay через фізичний POS?
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kreuz
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:58
kreuz написав:
А при оплаті з КДВ покупки та зняття готівки QR-ом ніяк сплатити не можна? Тільки картою або GPay через фізичний POS?
Горячка Сильпо говорила, что можно приложением Сильпо.
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Golf_streem
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