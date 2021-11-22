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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8990899189928993>
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:54

Вкладчик1234
Форварда теж тестував - QR не пройшов.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:51

Підкажіть, КБ за цією акцією зі зняттям має бути одразу видно у виписці? Щось не бачу ні за цією, ні за акцією з переказами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 06:43

  klug написав:Підкажіть, КБ за цією акцією зі зняттям має бути одразу видно у виписці? Щось не бачу ні за цією, ні за акцією з переказами.

Також не бачу, тож доведеться чекати. Сплатив карткою. Одразу видно 20 грн від Сільпо.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:39

MCC

Підкажіть, будь-ласка, як в цьому банці дізнатися МСС-код операції?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:52

alibob в чате некст.приват например
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:55

  Starter написав:
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Акція діє з 11 до 14 листопада 2021 року.
Максимальний кешбек – 300 грн. Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції. Враховуються тільки транзакції з гривневих карток.

такое приходило кому-то? по срокам вроде уже пора, если не прокинули

Кому то выплатили? Или развод?
navikoma
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:51

  omb написав:alibob в чате некст.приват например

Сьогоднішні операції не бачать. За минулі дні є. Дякую
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:53

Банкоматы привата пишут какой комис при снятии кредитных с универсальной, до подтверждения снятия ?
А то пришло на почту письмо, что до 28.11 можно снять без комиса нал с универсальной, но зная прихват,хочется знать наверняка, что это так :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:47

Kalgan
Боїтеся ризикнути 7-ма гривнями?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:26

  newbie написав:Ukrainian

В мене ще залишається вклад субоординований в дол.

Субординований борг відноситься до капіталу, який в ПБ (з явним перевищенням) був оцінений в 1 грн. Клієнти, що роміщували вклади на ньому, відносяться до спонсорів (інвесторів) банку. Які врешті решт ще залишились винними державі. Тож готуйтесь і Ви.

З.И. Золотогоршочники кайфували за рахунок таких "спонсорів" :wink:

До чого саме готуватись?

До речі саме в грудні закінчується цей вклад. Автопронгація там включена стоїть. Хочуть ще п’ять років під такий самий жирний відсоток? :lol:
Я не проти
Ukrainian
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  #<1 ... 8990899189928993>
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