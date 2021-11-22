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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лис, 2021 21:54
Вкладчик1234
Форварда теж тестував - QR не пройшов.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:51
Підкажіть, КБ за цією акцією зі зняттям має бути одразу видно у виписці? Щось не бачу ні за цією, ні за акцією з переказами.
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klug
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Додано: Пон 22 лис, 2021 06:43
klug написав:
Підкажіть, КБ за цією акцією зі зняттям має бути одразу видно у виписці? Щось не бачу ні за цією, ні за акцією з переказами.
Також не бачу, тож доведеться чекати. Сплатив карткою. Одразу видно 20 грн від Сільпо.
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kreuz
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:39
Підкажіть, будь-ласка, як в цьому банці дізнатися МСС-код операції?
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alibob
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:52
alibob в чате некст.приват например
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omb
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:55
Starter написав:
купуйте товари на AliExpress із рекордними знижками до 70% та додатково отримуйте кешбек 11% від ПриватБанку.
Акція діє з 11 до 14 листопада 2021 року.
Максимальний кешбек – 300 грн. Кешбек буде виплачено протягом тижня після закінчення акції. Враховуються тільки транзакції з гривневих карток.
такое приходило кому-то? по срокам вроде уже пора, если не прокинули
Кому то выплатили? Или развод?
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navikoma
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:51
omb написав:alibob
в чате некст.приват например
Сьогоднішні операції не бачать. За минулі дні є. Дякую
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alibob
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:53
Банкоматы привата пишут какой комис при снятии кредитных с универсальной, до подтверждения снятия ?
А то пришло на почту письмо, что до 28.11 можно снять без комиса нал с универсальной, но зная прихват,хочется знать наверняка, что это так
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Kalgan
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:47
Kalgan
Боїтеся ризикнути 7-ма гривнями?
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klug
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:26
newbie написав:Ukrainian
В мене ще залишається вклад субоординований в дол.
Субординований борг відноситься до капіталу, який в ПБ (з явним перевищенням) був оцінений в 1 грн. Клієнти, що роміщували вклади на ньому, відносяться до спонсорів (інвесторів) банку. Які врешті решт ще залишились винними державі. Тож готуйтесь і Ви.
З.И. Золотогоршочники кайфували за рахунок таких "спонсорів"
До чого саме готуватись?
До речі саме в грудні закінчується цей вклад. Автопронгація там включена стоїть. Хочуть ще п’ять років під такий самий жирний відсоток?
Я не проти
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Ukrainian
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