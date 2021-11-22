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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8990899189928993
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:28

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Всі на Субординований...1341 грн щомісячна пятирічна (якщо податкове законодавство не змінять) прибавка. А якщо наступив пятирічний відносно стабільний період курсу американця?
Не агітую...лише інформую.

Хто так зробив не пошкодував.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:30

Субординований в гривні під 20% виявився дохіднішим від доларового в 10%.
Ось таке вікно можливостей було в кінці 2016 в банці вуйця Бені.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:34

  Квесторе_поверніться написав:Субординований в гривні під 20% виявився дохіднішим від доларового в 10%.
Ось таке вікно можливостей було в кінці 2016 в банці вуйця Бені.

Не рахував різницю, але думаю ваша правда курс відносно стабільний
Але маю в доларах пятирічний і шкодую що на більшу суму не відкрив.
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