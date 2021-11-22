Хто так зробив не пошкодував.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:28
Re: Приватбанк
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:30
Субординований в гривні під 20% виявився дохіднішим від доларового в 10%.
Ось таке вікно можливостей було в кінці 2016 в банці вуйця Бені.
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:34
Не рахував різницю, але думаю ваша правда курс відносно стабільний
Але маю в доларах пятирічний і шкодую що на більшу суму не відкрив.
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