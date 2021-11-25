Искатель написав:Ну что, эпопея продолжается... А тут на ветке, смотрю, тема подзаглохла? Неужели никто не делает ремонт, в "Эпицентре" не покупает ничего? На прошлой неделе сделал то ли 5, то ли 6 покупок. По всем нарисовало монетку кешбэка, все чин чином... Вот только выплат никаких на этой неделе не было, от слова "совсем". #зеленелайно в своем стиле, да? Т.е. я так понял, что для каждой выплаты, пока акция не закончится, надо создавать запрос на горячую линию,да? Забавно.
P.S.Представителю банка: мои реквизиты могу сообщить хоть Вам в личку, хоть куда угодно. А еще можете спросить у Олега Серги (знаете, кто это?), с кем он переписывался не так давно по поводу этой акции.
Искатель написав:Ну что, эпопея продолжается... А тут на ветке, смотрю, тема подзаглохла? Неужели никто не делает ремонт, в "Эпицентре" не покупает ничего? На прошлой неделе сделал то ли 5, то ли 6 покупок. По всем нарисовало монетку кешбэка, все чин чином... Вот только выплат никаких на этой неделе не было, от слова "совсем". #зеленелайно в своем стиле, да? Т.е. я так понял, что для каждой выплаты, пока акция не закончится, надо создавать запрос на горячую линию,да? Забавно.
P.S.Представителю банка: мои реквизиты могу сообщить хоть Вам в личку, хоть куда угодно. А еще можете спросить у Олега Серги (знаете, кто это?), с кем он переписывался не так давно по поводу этой акции.
В четвер купляв, в вівторок виплатили. Самі
Мне сказали, что они "очень озабочены"... бла-бла-бла... "должны выплачиваться каждый понедельник"... "создали заявку №... " Достали они со своими акциями.
Искатель написав:Ну что, эпопея продолжается... А тут на ветке, смотрю, тема подзаглохла? Неужели никто не делает ремонт, в "Эпицентре" не покупает ничего? На прошлой неделе сделал то ли 5, то ли 6 покупок. По всем нарисовало монетку кешбэка, все чин чином... Вот только выплат никаких на этой неделе не было, от слова "совсем". #зеленелайно в своем стиле, да? Т.е. я так понял, что для каждой выплаты, пока акция не закончится, надо создавать запрос на горячую линию,да? Забавно.
P.S.Представителю банка: мои реквизиты могу сообщить хоть Вам в личку, хоть куда угодно. А еще можете спросить у Олега Серги (знаете, кто это?), с кем он переписывался не так давно по поводу этой акции.
Будь ласка, надайте ваші контакти в особистому повідомленні.
x3mal написав:Примерно месяц назад начал получать сообщения в банкинге что необходимо подписать новое соглашение по кредитке. Я постоянно скипал, откладывал до лучших времен, чтобы сперва в инете спросить/глянуть чтоу других по этому вопросу. Только вот сейчас руки дошли зайти на форуме. К удивлению сообщения больше не вижу. Но месяц назад успел заскринить. Чо эт вообще было? Какие проблемы сулит подписание или какие проблемы сулит не подписание? Помню когда бегло глянул договор, меня там кое что смутило, но я не успел разобраться. Кажется добавляется плата за ежемесячное обсулуживание, но уж больно непонятно всё написано. Поэтому хочу сперва здесь поузнавать.
я не подписал. пропускаю там они пишут что тарифы без изменений. просмотрел бегло, то что предлагают подписать - стоит тариф для голд клуба 20грн (240грн.) про тех кому было бесплатно - примечаний не нашёл. пойду в отделение - в поддержке сказали, что там дадут бумажный вариант который можно будет почитать.
С прошлого месяца такое было на 3 семейных учётках. Подписал. Пока ничего не снимали (да и нечего снимать )
Приватбанк, может объясните что это за "переподписание документов"?
Вкладчик1234 написав:С прошлого месяца такое было на 3 семейных учётках. Подписал. Пока ничего не снимали (да и нечего снимать )
Приватбанк, может объясните что это за "переподписание документов"?
Не Приват, но попробую. Давно висело в кабинете у родственника, сегодня поменяли уни по сроку, закончилась несколько мес. тому. Объяснили, что необходимо подписать ДКБО. И на вопрос, что в ИБ висело уведомление, именно по этому поводу - ответили утвердительно.