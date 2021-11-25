Искатель написав:Ну что, эпопея продолжается... А тут на ветке, смотрю, тема подзаглохла? Неужели никто не делает ремонт, в "Эпицентре" не покупает ничего? На прошлой неделе сделал то ли 5, то ли 6 покупок. По всем нарисовало монетку кешбэка, все чин чином... Вот только выплат никаких на этой неделе не было, от слова "совсем". #зеленелайно в своем стиле, да? Т.е. я так понял, что для каждой выплаты, пока акция не закончится, надо создавать запрос на горячую линию,да? Забавно.
P.S.Представителю банка: мои реквизиты могу сообщить хоть Вам в личку, хоть куда угодно. А еще можете спросить у Олега Серги (знаете, кто это?), с кем он переписывался не так давно по поводу этой акции.
Искатель написав:Ну что, эпопея продолжается... А тут на ветке, смотрю, тема подзаглохла? Неужели никто не делает ремонт, в "Эпицентре" не покупает ничего? На прошлой неделе сделал то ли 5, то ли 6 покупок. По всем нарисовало монетку кешбэка, все чин чином... Вот только выплат никаких на этой неделе не было, от слова "совсем". #зеленелайно в своем стиле, да? Т.е. я так понял, что для каждой выплаты, пока акция не закончится, надо создавать запрос на горячую линию,да? Забавно.
P.S.Представителю банка: мои реквизиты могу сообщить хоть Вам в личку, хоть куда угодно. А еще можете спросить у Олега Серги (знаете, кто это?), с кем он переписывался не так давно по поводу этой акции.
В четвер купляв, в вівторок виплатили. Самі
Мне сказали, что они "очень озабочены"... бла-бла-бла... "должны выплачиваться каждый понедельник"... "создали заявку №... " Достали они со своими акциями.
Искатель написав:Ну что, эпопея продолжается... А тут на ветке, смотрю, тема подзаглохла? Неужели никто не делает ремонт, в "Эпицентре" не покупает ничего? На прошлой неделе сделал то ли 5, то ли 6 покупок. По всем нарисовало монетку кешбэка, все чин чином... Вот только выплат никаких на этой неделе не было, от слова "совсем". #зеленелайно в своем стиле, да? Т.е. я так понял, что для каждой выплаты, пока акция не закончится, надо создавать запрос на горячую линию,да? Забавно.
P.S.Представителю банка: мои реквизиты могу сообщить хоть Вам в личку, хоть куда угодно. А еще можете спросить у Олега Серги (знаете, кто это?), с кем он переписывался не так давно по поводу этой акции.
Будь ласка, надайте ваші контакти в особистому повідомленні.
x3mal написав:Примерно месяц назад начал получать сообщения в банкинге что необходимо подписать новое соглашение по кредитке. Я постоянно скипал, откладывал до лучших времен, чтобы сперва в инете спросить/глянуть чтоу других по этому вопросу. Только вот сейчас руки дошли зайти на форуме. К удивлению сообщения больше не вижу. Но месяц назад успел заскринить. Чо эт вообще было? Какие проблемы сулит подписание или какие проблемы сулит не подписание? Помню когда бегло глянул договор, меня там кое что смутило, но я не успел разобраться. Кажется добавляется плата за ежемесячное обсулуживание, но уж больно непонятно всё написано. Поэтому хочу сперва здесь поузнавать.
я не подписал. пропускаю там они пишут что тарифы без изменений. просмотрел бегло, то что предлагают подписать - стоит тариф для голд клуба 20грн (240грн.) про тех кому было бесплатно - примечаний не нашёл. пойду в отделение - в поддержке сказали, что там дадут бумажный вариант который можно будет почитать.
С прошлого месяца такое было на 3 семейных учётках. Подписал. Пока ничего не снимали (да и нечего снимать )
Приватбанк, может объясните что это за "переподписание документов"?
Вкладчик1234 написав:С прошлого месяца такое было на 3 семейных учётках. Подписал. Пока ничего не снимали (да и нечего снимать )
Приватбанк, может объясните что это за "переподписание документов"?
Не Приват, но попробую. Давно висело в кабинете у родственника, сегодня поменяли уни по сроку, закончилась несколько мес. тому. Объяснили, что необходимо подписать ДКБО. И на вопрос, что в ИБ висело уведомление, именно по этому поводу - ответили утвердительно.
demichh написав:Кредитный нал можно перевести на карту другого банка и снять там. Обещают доплатить 300 грн.
тоесть можно перевести 6000 , потерять на комиссе 210,90 и получить 300 кб?
Нет. Там 300 грн. грязными. На руки получите - 241,5. Т.е. чистый выхлоп отвсей этой аферы 30,6 грн. И это если #зеленелайно не кинет
Не кинет?
Внимательно читаю оф. правила внизу страницы акции. А там кросивое:
7.1. Переможців Акції визначає Організатор на основі Бази Акції серед Учасників, які виконали умови розділу 5 цих Правил (далі – Переможці Акції).
Горячая пояснила, что: - выбор переможця будет рандомным; - число переможцив неизвестно; - процесс выбора не будет доступен онлайн и просмотреть его потом будет нельзя.
И вообще: 7.4. Організатор не бере участі в суперечках щодо визнання будь-яких осіб Учасниками чи Переможцями Акції і визнання прав на одержання Заохочень.
8.1. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
Так что... сейчас там зарегистрировано 82 тыс. человек. Если по 210,90 с каждого, даже только один раз (часть не получит КБ после первого и на второй не пойдет), то это уже 17293800,00 грн. А еще ж кто-то не закроет кредит вовремя.
И главное - всё честно, нкто не кидает, всё по правилам, гарантия! 8.2. Організатор підтверджує та гарантує, що для визначення Переможців Акції не використовують засобів, які б дали змогу втрутитися в результати визначення Переможців.
Востаннє редагувалось Aktus в П'ят 26 лис, 2021 18:32, всього редагувалось 1 раз.
ПриватБанк Прокомментруйте, пожалуйста, информацию с вашей горячей линии про определение победителей акции "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів" (выделена жирным в предыдущем посте) - она соответствует действительности?
И еще. Сколько Участников из числа выполнивших все условия акции, получат кешбек?
пришло в уведомлении предложение кб (black friday) 100 грн за покупку 300+ сделал покупку с голд карты в выписке значится кешбек 124,23 по обычной универсалке даже стремных предложений вроде 5%кб не поступает относительно Акция 5% кешбека - там всетаки чистими будет кб или нет?