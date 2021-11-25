Искатель написав:

Ну что, эпопея продолжается... А тут на ветке, смотрю, тема подзаглохла? Неужели никто не делает ремонт, в "Эпицентре" не покупает ничего?На прошлой неделе сделал то ли 5, то ли 6 покупок. По всем нарисовало монетку кешбэка, все чин чином... Вот только выплат никаких на этой неделе не было, от слова "совсем".#зеленелайно в своем стиле, да?Т.е. я так понял, что для каждой выплаты, пока акция не закончится, надо создавать запрос на горячую линию,да? Забавно.P.S.Представителю банка: мои реквизиты могу сообщить хоть Вам в личку, хоть куда угодно. А еще можете спросить у Олега Серги (знаете, кто это?), с кем он переписывался не так давно по поводу этой акции.