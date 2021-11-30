Да гарячка в горячке порет горячку - это привычно, но вот например в условиях акции про сняте нала на кассе четко написано, что Участник получит и нет никаких Переможцив, которые еще и незвестно как определяются.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лис, 2021 14:57
Re: Приватбанк
Да гарячка в горячке порет горячку - это привычно, но вот например в условиях акции про сняте нала на кассе четко написано, что Участник получит и нет никаких Переможцив, которые еще и незвестно как определяются.
Додано: Вів 30 лис, 2021 11:41
Додано: Вів 30 лис, 2021 13:20
А сколько сейчас в Привате делают именную Уни за 100 грн? Прошло 3 недели - и тишина.
Додано: Вів 30 лис, 2021 13:30
Re: Приватбанк
crumd, через сайт можно отследить состояние изготовления и доставки.
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:06
Приват - Прихват (государственный): порядок действий - звонить и напоминать о себе - ответ Прихвата: ожидайте новый срок 02.12.2021 - желаю УДАЧИ и терпения?
Додано: Вів 30 лис, 2021 22:15
Додано: Вів 30 лис, 2021 22:19
Оновлення приват24
Панове, ви читали останнє оновлення про Приват24?
"Ох, якби ви знали, яку бомбу-ракету ми готуємо до грудня! Але вимушені тримати деталі в секреті, вибачте".
Про що мова? Про заміну тупого застарілого бонус+ на кешбек? Не вірю. Які у вас версії?
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:21
Державний переворот, Зеля ж попереджав.
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:31
|