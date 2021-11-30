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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8996899789988999>
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:57

Re: Приватбанк

  wolt450 написав:Гарячка різна буває
Мене запевнили, що виплатять всім, а переможці, то загальна фраза для акцій

Да гарячка в горячке порет горячку - это привычно, но вот например в условиях акции про сняте нала на кассе четко написано, что Участник получит и нет никаких Переможцив, которые еще и незвестно как определяются.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:41

SmartID від Приватбанку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 13:20

А сколько сейчас в Привате делают именную Уни за 100 грн? Прошло 3 недели - и тишина.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 13:30

Re: Приватбанк

crumd, через сайт можно отследить состояние изготовления и доставки.
https://carddesign.privatbank.ua/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:06

Приват - Прихват (государственный): порядок действий - звонить и напоминать о себе - ответ Прихвата: ожидайте новый срок 02.12.2021 - желаю УДАЧИ и терпения?
uafran
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:05

Щодо епіцентру, якось так...Зображення
Eldarien
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:15

  Eldarien написав:Щодо епіцентру, якось так...Зображення

Я смотрю, они дату все отодвигают и отодвигают... Похоже на очередной развод.
Мне написали "Кешбек буде виплачено до 03.12.2021"
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:19

Оновлення приват24

Панове, ви читали останнє оновлення про Приват24?

"Ох, якби ви знали, яку бомбу-ракету ми готуємо до грудня! Але вимушені тримати деталі в секреті, вибачте".

Про що мова? Про заміну тупого застарілого бонус+ на кешбек? Не вірю. Які у вас версії?
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:21

  fzhytomyr написав:Панове, ви читали останнє оновлення про Приват24?

"Ох, якби ви знали, яку бомбу-ракету ми готуємо до грудня! Але вимушені тримати деталі в секреті, вибачте".

Про що мова? Про заміну тупого застарілого бонус+ на кешбек? Не вірю. Які у вас версії?


Державний переворот, Зеля ж попереджав.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:31

  fzhytomyr написав:
"Ох, якби ви знали, яку бомбу-ракету ми готуємо...

Про що мова?

Судя по анонсу, ничего нормального ожидать не стОит, потому как бомба-ракета... ну по определению какая-то несуразная фигня, типа как котопёс или волкозай :mrgreen:
Oberon
 
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