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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8996899789988999
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:09

  Oberon написав:котопёс

Кіт-пес був топ!
klug
 
Повідомлень: 6374
З нами з: 18.08.14
Подякував: 278 раз.
Подякували: 853 раз.
 
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  #<1 ... 8996899789988999
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