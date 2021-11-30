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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8996899789988999
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:09

  Oberon написав:котопёс

Кіт-пес був топ!
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 05:46

  Искатель написав:
  Eldarien написав:Щодо епіцентру, якось так...Зображення

Я смотрю, они дату все отодвигают и отодвигают... Похоже на очередной развод.
Мне написали "Кешбек буде виплачено до 03.12.2021"


Вчора також звернувся з цього приводу і отримав таку ж відповідь.
Але за 5 хв кешбек впав на КДВ, хоча тратив з уні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:01

Re: Приватбанк

Мені останній CashBack теж довго йшов, але таки вчора капнув

Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk
nighthawk5
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  #<1 ... 8996899789988999
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