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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 гру, 2021 18:45
Re: Приватбанк
Походу приват тут заробляє більше ніж держава і інвестор разом взяті
Додано: Нед 05 гру, 2021 18:52
а кешбэк 5% (тот что предлагают индивидуально) на коммуналку распространяется?
Додано: Нед 05 гру, 2021 20:05
Re: Приватбанк
Платим на сайте коммунальщиков 2-10 грн и видим, начислили или нет. Мне начисляли.
Додано: Пон 06 гру, 2021 03:05
Кешбэк с "Эпицентра"
Доброй ночи всем!
Походу, #зеленелайно решило меня достать окончательно. После того, как в первый раз кешбэк выплатили, делал серию покупок в "Эпицентре" (заканчивал ремонт).
За все последующие покупки начисляли исправно, но! Не выплатили больше ни копейки, хотя прошло уже 3 недели с начала первой "последующей" покупки.
В Приват24 вижу раздел "Кешбэк" с начислениями. Спрашиваю на 3700, "когда выплаты".
В ответ "Бла-бла-бла, ми дуже стурбовані", создали заявку "выплатят до 1.12". Потом до 3.12.Потом "до 6.12". Завтра будет 6.12, похоже, надо будет подключать тяжелую артиллерию.
В общем, народ, кто еще не понял: гоняться за кешбэком от Привата - то еще "удовольствие". Кидалово и мошенничество в одном коктейле.
Vorlon, не надо писать "Я же говорил", я помню
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